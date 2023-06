MÜNSTER (dpa-AFX) - In Münster in Nordrhein-Westfalen treffen sich ab Mittwoch (9.00 Uhr) zwei Tage lang die Mitglieder des Deutschen Bauernverbandes. Zum Auftakt spricht am Mittag Präsident Joachim Rukwied. Die Landwirte bangen nach einem zu trockenen Frühjahr vielerorts in Deutschland um ihre Ernteerträge. Beim staatlichen Tierhaltungslogo dringt der Verband auf eine Erweiterung. Bislang ist es auf das Schweinefleisch begrenzt. Mit Spannung warten die Landwirte deshalb am Donnerstag auf die Rede von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne).

Per Videogruß meldet sich ebenfalls am Donnerstag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Wort. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) redet persönlich in der Halle Münsterland./lic/DP/nas