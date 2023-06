Emmi Management AG / Schlagwort(e): Personalie

Raffael Payer wird neuer Chief Marketing Officer bei Emmi



28.06.2023 / 06:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Luzern, 28. Juni 2023 - Raffael Payer wird neuer Chief Marketing Officer und Mitglied der Konzernleitung der Emmi Gruppe. Der Konsumgüterexperte bringt langjährige, breite und internationale Erfahrung in der Markenführung, in der Führung von kommerziellen Teams sowie eine ausgeprägte Leidenschaft für Menschen und Innovation mit. Raffael Payer wird per 1. Oktober 2023 Chief Marketing Officer (CMO) von Emmi. In dieser Funktion wird er Mitglied der Konzernleitung. Er ist ein ausgewiesener Spezialist mit langjähriger, breiter und internationaler Erfahrung in Marketing- und Führungspositionen.

Zurzeit ist der 41-Jährige als Vice President of Restaurant, Retail & E-Commerce bei der zur Lindt & Sprüngli gehörenden Ghirardelli Chocolate Company in den USA tätig, wo er zuvor als Vice President of Marketing tätig war. Von 2016 bis 2019 war Raffael Payer als Marketingleiter für Lindt & Sprüngli in Russland und hielt davor verschiedene Positionen in den Bereichen Marketing und Verkauf bei Mars Schweiz inne. Er verfügt über einen Masterabschluss in Strategie und internationalem Management der Universität St. Gallen (HSG).

«Ich freue mich sehr, dass wir mit Raffael Payer eine dynamische und teamorientierte Persönlichkeit mit breiten Markt- und Marketingkenntnissen sowie internationaler Führungserfahrung für Emmi gewinnen konnten. Seine Wertvorstellungen, seine Führungsphilosophie und seine hohe Konsumentenorientierung passen ausgezeichnet zu uns. Mit seiner Leidenschaft für Menschen, Marken und Innovation wird Raffael zusammen mit unseren Teams zur weiteren Stärkung unserer Marken und Marktpositionen beitragen», so Ricarda Demarmels, CEO der Emmi Gruppe.

«Es erfüllt mich mit Stolz, Teil der Emmi Gruppe zu werden, denn Emmi verbindet für mich wie keine andere Unternehmung die Werte Tradition und Innovation. Ich freue mich, mit Emmi's starken Marken und leidenschaftlichen Teams noch mehr Milch- und Genussmomente zu schaffen», so Raffael Payer, designierter CMO. Downloadmaterial und weitere Informationen Medienmitteilung als PDF

CV Raffael Payer

Bild Raffael Payer

Emmi Media Corner Kontakte Medien

Simone Burgener, Mediensprecherin | media@emmi.com Investoren und Analysten

Ricarda Demarmels, CEO | ir@emmi.com Über Emmi Emmi ist die führende Herstellerin von hochwertigen Milchprodukten in der Schweiz. Ihre Wurzeln reichen bis 1907 zurück, als sie durch milchbäuerliche Genossenschaften in der Region Luzern gegründet wurde. Mit einer klar ausgerichteten Strategie, innovativen Produkten und über die Schweiz hinaus etablierten Markenkonzepten wie Emmi Caffè Latte oder Kaltbach Käse hat sich Emmi zu einer international tätigen, börsennotierten Unternehmensgruppe (EMMN) mit einer starken lokalen Präsenz in 14 Ländern entwickelt. Das Geschäftsmodell von Emmi basiert traditionell auf einem sorgsamen Umgang mit Natur, Tier und Mensch. So schafft Emmi die besten Milchmomente heute und für kommende Generationen und leistet auch in ländlichen Regionen einen Beitrag zur Wertschöpfung. Seine Qualitätsprodukte vertreibt das Unternehmen in rund 60 Ländern und stellt diese an über 50 eigenen Produktionsstandorten in elf Ländern her. Mit mehr als 9'000 Mitarbeitenden, von denen rund 70 % ausserhalb der Schweiz tätig sind, erwirtschaftete die Emmi Gruppe 2022 einen Umsatz von CHF 4.2 Milliarden.

Ende der Adhoc-Mitteilung