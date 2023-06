Latin Resources ist auf dem besten Weg in die "Sigma-Liga"!

Latin Resources Ltd. (Symbol Frankfurt: XL5/ WKN A1C35K/ ISIN AU000000LRS6/ Symbol ASX: LRS) hat am 20.Juni 2023 das bereits angekündigte Ressourcenupdate veröffentlicht. Die Erwartungen wurden weit übertroffen. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 wurde auf der Colina Lagerstätte ein Bohrprogramm zur Ressourcendefinition mit Fokus auf maßgebliche Pegmatitvorkommen durchgeführt, die südwestlich an die bestehenden erste Colina-Mineralressourcenschätzung angrenzen. Das erfolgreiche Programm führte zu einer Ressourcendatenbank mit insgesamt 135 Diamantbohrlöchern und 39.033 Meter Bohrkernen zusammen mit den Bohrergebnissen, die zuvor am 6. Juni 2023 veröffentlicht wurden. Die außergewöhnlich hohe Entdeckungsrate von über einer Million Tonnen Ressource pro tausend Bohrmetern ist exzellent.

Mit der Überprüfung der neuen Bohrergebnisse und des aktualisierten geologischen Modells für Colina konnte die gesamte Ressource um 241 % von 13,25 Mio. Tonnen auf 45,2 Mio. Tonnen gesteigert werden, was zu 1,5 Mio. Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent ("LCE") führt. Die aktualisierte erste Ressource ergab ebenfalls einen signifikanten Anteil von 67 %, der in die JORC-Kategorien "gemessen" und "angezeigt", also Measured und Indicated, eingestuft wurde. Measured und Indicated sind natürlich die beiden höchsten Klassen. Die erste Wertstudie ist auf dem Weg wird im dritten Quartal 2023 vorliegen. Die jetzige Lagerstätte bietet dazu noch sehr gutes Steigerungspotential durch angrenzende Gebiete, die noch nicht gebohrt wurden.

Die namhafte Investment- und Researchgesellschaft Red Cloud Securities vergleicht Latin Resources bereits jetzt mit Sigma Lithium. Ähnliche Ressource, gleiche Geologie und gleiche Startbedingungen wie sie Sigma Lithium im Jahr 2018 gehabt hat. Sigma Lithium hat mit der Entwicklung zu einer multimilliarden Marktkapitalisierung Latin Resources einen Fahrplan vorgegeben, Latin Resources muss eigentlich nur den Vorgaben folgen. Bitte lesen Sie hierzu auch den Red Cloud Research Report. Das renommierte Haus Canaccord ist noch sehr viel optimistische und führte in theoretischen Berechnungen sogar schon Preise von $1 an, unter Berücksichtigung der Lithiumknappheit und der damit zu erwartenden rasanten Entwicklung des Lithiumpreises. Alle Reports finden Sie als Download auf der Webseite www.rohstoffpower.de.

Zusammenfassung und Highlights des Ressourcenupdates

Die aktualisierte JORC Measured, Indicated und Inferred Mineral Resource Estimate ("MRE") für die erweiterte Lagerstätte Colina ist um über 241 % auf insgesamt 45,2 Mio. Tonnen @ 1,34 % Li2O gestiegen, was deutlich über der Abraumgrenze von 0,5 % Li2O liegt.

Die aktualisierte MRE spiegelt eine höhere Lithiumtonnage und einen höheren Lithiumgehalt mit 67 % bzw. 30,2 Mio. t @ 1,4 % Li2O der Gesamtressource wider, die sich nun in der Kategorie "gemessen + angezeigt" befindet, was sehr gut für die Wertstudie sein wird (PEA), die im dritten Quartal 2023 von SGS angefertigt werden wird.

Die JORC-Klassifizierung durch das unabhängige Ressourcenberatungsunternehmen SGS Geological Services ("SGS") umfasst nun 0,43 Mio. t @ 1,34 % Li2O gemessen + 29,7 Mio. t @ 1,37 % Li2O in der angezeigten Kategorie + ca. 15,0 Mio. t @ 1,22 % Li2O in der abgeleiteten Kategorie. Diese aufgewertete Ressource von 45 Millionen Tonnen entspricht einem Lithiumkarbonatäquivalent ("LCE") von 1.477.000 Tonnen.

Die Lagerstätte Colina ist in der Tiefe und entlang des Streichens in südwestlicher Richtung weiterhin offen, wo derzeit systematische Stepout-Bohrungen im betrieben werden, was das Potenzial noch erweitern kann und dem Unternehmen die Zuversicht gibt, dass in unmittelbarer Nähe ein großes Wachstumspotential besteht.

Die Lagerstätte Colina erweitert sich zu einem viel größeren Projekt als ursprünglich erwartet, wobei die Grundfläche der Lagerstätte Colina nun auf eine Streichlänge von über 2,0 km erweitert wurde. Die für 2023 geplante umfangreiche 65.000 Meter Bohrkampagne wird fortgesetzt.

Vergleich zwischen der ersten Ressource vom Dezember 2022 und dem Upgrade vom 20. Juni 2023

Doch das ist nicht alles! Latin Resources ist mit 70.000 Hektar der größte Spodumen-Hartgestein Konzessionshalter in Argentinien. Die Schätzungen des bisher bekannten Umfangs beträgt ca. 120.000 Tonnen Gestein mit spodumenhaltigen Pegmatiten (historische Schätzung aus den 1980er Jahren).

Bitte finden Sie weitere Information zu Latin Resources sowie Research Reports mit Preiszielen auf unserer Website www.rohstoffpower.de oder in Englisch auf der Webseite der Gesellschaft www.latinresources.com.au

