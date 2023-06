DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio sehr fest - Gewinnmitnahmen in Schanghai

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Trotz freundlicher bis fester Vorgaben der US-Börsen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Mittwoch im Handelsverlauf nur uneinheitlich. Insbesondere an den chinesischen Börsen in Hongkong und Schanghai ist die Tendenz leicht negativ mit Einbußen bis 0,5 Prozent. Allerdings war es dort am Vortag aber auch deutlich nach oben gegangen, unter anderem befeuert von Hoffnungen auf ein Maßnahmenpaket aus Peking zur Stimulierung der Wirtschaft. Schlusslicht ist die Börsen in Seoul, wo es um 0,7 Prozent abwärts geht.

Sydney (+1,1%) und Tokio (+1,7% auf 33.086 Punkte) folgen derweil klar der Wall Street. Dort hatten gut ausgefallene Wirtschaftsdaten Sorgen vor einer Rezession zerstreut und für Kauflaune gesorgt. In Sydney wird die Stimmung zusätzlich davon aufgehellt, dass die Inflation im Juni deutlicher als erwartet gesunken ist. Das könne der australischen Notenbank erlauben, zunächst eine Zinserhöhungspause einzulegen, heißt es. Am Devisenmarkt geht es darauf für den australischen Dollar kräftig nach unten, gegenüber dem US-Dollar um 0,7 Prozent.

An den chinesischen Börsen scheinen die günstig ausgefallenen Daten aus den USA dagegen zunächst eher Sorgen vor länger auf hohem Niveau verbleibenden Zinsen auszulösen, folgt man beispielsweise Marktanalystin Tina Teng von CMC Markets.

In der ganzen Region zählen Titel aus dem Banken- und Finanzsektor zu den Favoriten. Sie sind gesucht, weil in den USA nach den soliden Wirtschaftsdaten die Anleiherenditen gestiegen sind und ein höheres Zinsumfeld unter anderem das Kreditgeschäft der Banken lukrativer macht.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.198,60 +1,1% +2,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.086,34 +1,7% +25,3% 08:00 Kospi (Seoul) 2.562,45 -0,7% +14,6% 08:00 Schanghai-Comp. 3.172,84 -0,5% +2,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.122,34 -0,1% -4,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.209,67 +0,1% -1,9% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.391,22 +0,3% -7,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:02 % YTD EUR/USD 1,0949 -0,1% 1,0961 1,0938 +2,3% EUR/JPY 157,62 -0,2% 157,89 156,89 +12,3% EUR/GBP 0,8602 +0,0% 0,8598 0,8579 -2,8% GBP/USD 1,2729 -0,1% 1,2748 1,2750 +5,2% USD/JPY 143,96 -0,1% 144,03 143,49 +9,8% USD/KRW 1.306,08 +0,6% 1.298,46 1.300,09 +3,5% USD/CNY 7,2280 +0,1% 7,2202 7,2106 +4,8% USD/CNH 7,2347 +0,1% 7,2246 7,2138 +4,4% USD/HKD 7,8299 -0,0% 7,8332 7,8310 +0,3% AUD/USD 0,6641 -0,7% 0,6686 0,6718 -2,5% NZD/USD 0,6115 -0,8% 0,6164 0,6195 -3,7% Bitcoin BTC/USD 30.424,64 -1,0% 30.722,94 30.321,18 +83,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,12 67,7 +0,6% +0,42 -14,2% Brent/ICE 72,75 72,26 +0,7% +0,49 -13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.916,05 1.913,75 +0,1% +2,30 +5,1% Silber (Spot) 22,93 22,93 +0,0% +0,00 -4,3% Platin (Spot) 921,70 929,50 -0,8% -7,80 -13,7% Kupfer-Future 3,76 3,77 -0,3% -0,01 -1,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2023 00:45 ET (04:45 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.