Der amerikanische Dienstleister Korn/Ferry International Inc. (ISIN: US5006432000, NYSE: KFY) wird seinen Aktionären am 31. Juli 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,18 US-Dollar je Aktie ausbezahlen (Record day ist der 7. Juli 2023). Damit wird die Quartalsdividende um 20 Prozent erhöht. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern eine Dividende von 0,72 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 48,95 ...

