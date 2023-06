Das Jahr 2023 dürfte für Chemieproduzenten wie BASF, Lanxess oder Evonik nach wie vor schwierig bleiben. Dafür stehen aber zumindest die Chancen gut, dass sich die Weltkonjunktur im kommenden Jahr wieder deutlich erholt. Dies ist die tendenzielle Vorhersage des Chefvolkswirts der Berenberg Bank, Holger Schmieding. "In der zweiten Jahreshälfte dürften die USA eine Rezession durchlaufen, wenn auch eine eher milde", sagte Schmieding am Dienstag in Frankfurt vor Journalisten. Er sprach von einer "Mini-Rezession" ...

