Erfolgreicher Abschluss der Zeichnungsphase

Das Angebot von Kairos Minerals Limited (ASX: KAI, FSE: YAJ), für jeweils fünf Stammaktien eine neue Kairos-Minerals-Aktie zum Preis von 0,015 Australische Dollar (AUD) erwerben zu können, wird von den Investoren bereitwillig angenommen. Wie Kairos Minerals mitteilte, liegen für den Gesamtumfang der Kapitalmaßnahme im Wert von 6,55 Millionen AUD bereits verbindliche Zeichnungserklärungen vor.

Neben dem jüngst vollzogenen Einstieg von Global Lithium als neuer Ankeraktionär kann damit auch die zweite von Kairos Minerals durchgeführte Kapitalmaßnahme als ein voller Erfolg gewertet werden. Verwendet werden sollen die eingenommenen Mittel für die Weiterentwicklung des Roe-Hills-Lithiumprojekts und die übrigen Gold- und Lithiumprojekte von Kairos Minerals in der Pilbara-Region.



Die Bezugsrechtemission ist so aufgebaut, dass für jeweils fünf Kairos-Minerals-Aktien eine weitere Stammaktie zu einem Preis von 0,015 AUD je Aktie erworben werden kann. Da die neuen Aktien mit einem Abschlag von 11,8 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie vor der Verkündigung des Angebots angeboten werden, ist das Interesse der Anleger groß.

Kairos Minerals legt die Details der Bezugsrechtsabwicklung fest

Die Bezugsrechtsemission wurde vollständig von Canaccord Genuity (Australia) Limited und Argonaut Securities Pty Ltd gemäß dem in der Unternehmensmeldung vom 26. Juni 2023 zusammengefassten Konditionen an die interessierten Investoren vermittelt. Gezeichnet haben die neuen Kairos-Minerals-Aktien sowohl alte wie auch neue Anleger aus dem privaten wie professionellen Bereich.



Teilweise waren die Interessenten bereit, neue Kairos-Minerals-Stammaktien bis zu einer Gesamtsumme von 1,03 Millionen AUD zu zeichnen. Auch dieses kleine, aber durchaus wichtige Detail zeigt, wie überzeugt die Investoren vom Roe-Hills-Projekt und Karios Minerals sind und wie stark der Wunsch ist, an diesem aufstrebenden Lithiumexplorer beteiligt zu sein.



Abgewickelt wird die Bezugsrechtsemission nun zum 30. Juni 2023, sodass die Kairos-Minerals-Aktie ab dem 4. Juli 2023 wieder Ex-Bezugsrecht handeln wird. Der Stichtag für die Berechtigung zur Teilnahme an der Bezugsrechtsemission ist der 5. Juli 2023. Als Datum der Eröffnung des Angebots der Bezugsrechtsemission wurde der 10. Juli 2023 festgelegt, sodass die Emission bis zum 19. Juli 2023 abgeschlossen sein sollte. Die Ausgabe der neuen Aktien im Rahmen der Bezugsrechtsemission ist für den 26. Juli 2023 vorgesehen.

