Trauriger Trend: Haie in Touristenmenüs, wie der «Shark-Burger», welcher in Kroatien entdeckt wurde.Zürich - Die Schweizerinnen und Schweizer zieht es in den Sommerferien traditionell ans Mittelmeer. Lokale Spezialitäten gehören zu den Ferien wie der Stau am Gotthard. Gerade Fisch und Meeresfrüchte erfreuen sich auch bei CH-Urlaubern grosser Beliebtheit. Doch die Fischbestände des Mittelmeers sind in einem traurigen Zustand. Zum Glück bietet die lokale Küche genauso leckere vegetarische...

Den vollständigen Artikel lesen ...