HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4472/ Kevin Töpfer ist kaufmännischer Geschäftsführer und Geschäftsführer Immobilienmanagement bei der Buwog. Früher war er u.a. bei der OMV, bei der Nabucco und auch in der Regionalliga beim TSV Hartberg, dort als Spieler, tätig. Wir sprechen über die Fussballerkarriere als Verteidiger mit Profi-Ambitionen, Jahre am OLG Graz, Arbeit als Anwalt und dann bei der OMV in den Bereichen Audit und Legal, was zur hochspannenden Aufgabe im Zuge der Nabucco führte. Aus der Nabucco wurde nichts, es folgte der Wechsel zur Buwog, bei der Kevin heuer seinen 10er feiert. Der heutige Buwog-GF war früher u.a. für Audit, HR/Personalmanagement zuständig. Wir sprechen über die tolle Phase ...

