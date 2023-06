Infineon hat im Frühjahr den Spatenstich für sein zweites Werk in Dresden gesetzt. Dem Vernehmen nach will der heimische Chipriese aber auch in den USA in die Fertigung von Siliciumcarbid-Halbleitern (SiC) investieren. Die Analysten würden dies begrüßen und bestätigen ihre Kaufempfehlung samt Top-Kursziel.Fünf Milliarden Euro investiert Infineon in das größte Einzelprojekt seiner Konzerngeschichte. Auf der Basis der 300-Millimeter-Technologie will der Konzern in Dresden Halbleiter für Elektroautos, ...

