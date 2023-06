Erneuter Branchenfokus auf innovative Ansätze zur Automatisierung und Robotik steigert Nachfrage nach der Software des Unternehmens

Realtime wird RapidPlan, die Software für Roboterbewegungsplanung und -programmierung, auf der Automatica 2023 vorführen

Realtime Robotics, der führende Anbieter von Software für kollisionsfreie autonome Bewegungsplanung für Industrieroboter, gab heute bekannt, dass zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 9,5 Millionen US-Dollar von Shinhan GIB und Kyobo Life Insurance beschafft wurden.

Angesichts der starken Nachfrage nach RapidPlan, der Software für Bewegungssteuerung und Kollisionsvermeidung für Industrieroboter, will Realtime diese zusätzliche Investition für weitere Produktverbesserungen, die Berücksichtigung von Rückmeldungen von Kunden und Partnern und die Skalierung im Hinblick auf weitere Markteinführungsvorbereitung nutzen.

RapidPlan reduziert die mit der Roboterautomatisierung verbundenen jährlichen Kosten um Zweidrittel und macht den Roboterprogrammierungsprozess bis zu fünf Mal schneller, während gleichzeitig Kollisionen vermieden werden und die meisten manuellen, zeitraubenden Anpassungen entfallen. Daraus ergibt sich eine starke Anlagenrendite (ROI) aus bestehenden und einer sehr breiten Palette neuer Anwendungen. Die zusätzlichen Finanzmittel dienen zudem als Wegbereiter einer beschleunigten weiteren Wertschöpfung für die Kunden.

"Hersteller müssen die Akzeptanz von Robotern beschleunigen und eine Rendite auf diese Investition in Kürze realisieren -, wenn sie sich im Industrieumfeld von heute besser anpassen und behaupten wollen", erklärte Peter Howard, CEO von Realtime Robotics. "RapidPlan ergänzt diese Bemühungen bestens und ermöglicht die Optimierung von Programmierung, Einsatz und Steuerung der Roboter. Unsere intelligenten Tools sorgen für eine drastische Reduzierung der Komplexität und des Potenzials menschlicher Fehler, die bei Einsatz und Bedienung von Industrierobotern jeweils sehr schnell mit höheren Kosten verbunden sein können. Wir freuen uns sehr darauf, diese Finanzmittel für unsere Skalierungs- und Weiterentwicklungsanstrengungen zu verwenden, während das Unternehmen wächst, um der höheren Marktnachfrage nachzukommen."

Hersteller legen erneut höheren Wert auf Optimierung, Flexibilität, Umrüstung und Vernetzungsprozesse von der Simulierung bis hin zur Produktion, um einen größeren Marktanteil zu gewinnen. McKinsey Company stellte im Rahmen seiner Recherchen sogar unlängst fest, dass Software-Innovation das Potenzial besitzt, die Umsätze in der Automobilindustrie bis zum Jahr 2030 um 1,5 Billionen USD zu steigern. Mit diesen richtungweisenden Bestrebungen geht jedoch auch ein Bedarf an hochqualifizierten Arbeitskräften einher. Da die Programmierung und Integration bis zu 50 bis 70 Prozent der Kosten eines Robotereinsatzes ausmachen können, sind innovative Ansätze zu Automatisierung und Robotern erforderlich, um die Bilanz positiv zu beeinflussen.

"Im Augenblick herrscht ein perfekter Sturm von wirtschaftlichen und beschäftigungspolitischen Druckpunkten im Fertigungsumfeld. Daher muss die gesamte Branche neue Technologien und Ansätze zur Lösung seit langem bestehender Probleme annehmen, um effizienter zu werden und die Kostenstrukturen zu verbessern, gleichzeitig jedoch weiterhin die Produkte zu liefern, die die Kunden verlangen", so Damian S. Kang, Executive Director Team Lead, Global Equity Team, bei Shinhan GIB. "Die Technologie von Realtime passt hier bestens, denn sie ermöglicht Unternehmen die digitale Planung des Robotereinsatzes, während gleichzeitig die Programmierung beschleunigt und weniger komplex gestaltet wird."

Realtime Robotics bietet eine leistungsstarke Suite von Software-Tools für die Programmierung von Roboterarmen und den Systemen, in denen diese eingesetzt werden. Die Tools von Realtime bauen auf patentierter Technologie auf, die die Programmierung und Ausführung von Roboterbewegungen vollumfänglich automatisiert und damit den schwierigsten und teuersten Aspekt des Einsatzes von Industrierobotern beseitigt. Diese Tools umspannen den Lebenszyklus des gesamten Systems, einschließlich digitaler Twins, virtueller Inbetriebnahme, Transfer in die Werkshalle, Laufzeitsteuerung, ausfallsicherer Wartung und eines schnellen Wiederanlaufs im Fehlerfall.

Jüngste Unternehmensdynamik

Realtime Robotics wurde zum offiziellen Zulieferer der BMW Group ernannt, die die Technologie des Unternehmens zur Verkürzung der Roboterprogrammierungszeiten und damit zur autonomen Erzeugung kollisionsfreier Roboterbewegungen einsetzt.

Die Schaeffler-Gruppe, der globale Produkt- und Lösungsanbieter der Automobilindustrie, betonte den Einsatz von RapidPlan zur Verbesserung von Durchsatz und Roboterzellautomatisierung in einer mit mehreren Robotern ausgestatteten Bin-Picking-Anwendung.

Siemens und Realtime brachten ein Plug-in für Siemens Process Simulate heraus, mit dem die langjährige Partnerschaft der beiden Unternehmen weiter ausgebaut wurde. Das Plug-in versetzt Kunden in die Lage, RapidPlan zur Verbesserung der Effizienz in ihren regulären Arbeitsplan aufzunehmen, und ist zusätzlich zu der eigenständigen RapidPlan-Software verfügbar.

"Erst nach Jahren eines tiefgreifenden Engagements mit einem echten Industriehersteller kann man alle Anforderungen verstehen und sich danach richten", ergänzte George Konidaris, Mitbegründer und CTO von Realtime Robotics. "Diese sehr lange Schlange von hochspezifischen, detailorientierten Anforderungen hat zur Folge, dass Roboterprodukte schwierig und gleichzeitig wertvoll sind. Die meisten Robotik-Startups wissen das nicht, entweder weil ihnen die realen Anwendungssituationen nicht vertraut sind oder weil sie zuerst etwas ganz Allgemeines bauen wollen. Wir haben einen großen Teil dieser Strecke bereits hinter uns und sehen, wie unsere anhaltenden Bemühungen unseren Kunden zum Erfolg verhelfen. Es sind spannende Zeiten."

Automatica 2023

Realtime Robotics befindet sich unter den Ausstellern der Fachmesse Automatica 2023, die vom 27. bis 30. Juni 2023 in München stattfindet. Besucher haben hier drei Gelegenheiten, die innovative Technologie von Realtime für die Bewegungssteuerung und Kollisionsvermeidung auf der Messefläche zu erleben: eine industrielle Montageschraubanwendung in der TestZone (Stand A5.530); eine Textildemozelle am Stand der FANUC Deutschland GmbH (Stand B6.231); und Schaeffler Sondermaschinenbau zeigt ein Video über die Technologie (Stand A5.311). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Pressemitteilung über die Messe.

Weitere Informationen darüber, wie die RapidPlan-Software von Realtime Robotics Ihrem Unternehmen helfen kann, die Effizienz und Wirksamkeit der Industrieautomationsbemühungen zu verbessern, erhalten Sie unter: https://rtr.ai/.

Über Realtime Robotics

Die Technologie von Realtime Robotics erzeugt in Sekundenbruchteilen kollisionsfreie Bewegungspläne für industrielle Roboter und autonome Fahrzeuge. Die Lösung befähigt Roboter zur gemeinsamen Funktion in unstrukturierten und kooperativen Arbeitsräumen und zur unmittelbaren Reaktion auf dynamische Hindernisse. Die Lösungen des Unternehmens erweitern das Automatisierungspotenzial. Weitere Informationen über Realtime Robotics erhalten Sie hier; unsere Technologie im Einsatz sehen Sie hier und nehmen Sie auf Twitter und LinkedIn mit uns Verbindung auf.

