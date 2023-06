Der Neuseeländer löst in dieser Funktion Otto Schacht ab und wird in die Geschäftsleitung berufen.Schindellegi - Beim Logistikkonzern Kühne+Nagel wird ab 1. Oktober Michael Aldwell die Seefracht-Sparte leiten. Der Neuseeländer löst in dieser Funktion Otto Schacht ab und wird in die Geschäftsleitung berufen. Der 64-jährige Schacht, der seit 2012 in der Geschäftsleitung war, werde künftig beratende Aufgaben für die Gruppe wahrnehmen, teilte Kühne+Nagel am Mittwoch mit. So stehe er etwa für die...

