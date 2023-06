Die Elmos AG hat den Verkauf ihrer Waferfertigung in Dortmund an Littelfuse für einen Nettokaufpreis von etwa 93 Millionen Euro bekannt gegeben. Beide Unternehmen haben hierzu einen Vertrag unterschrieben Der Kauf wird die Fertigungskapazitäten von Littelfuse im Bereich Leistungshalbleiter ausbauen. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt in zwei Teilen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...