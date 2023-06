Der amerikanische Chemiekonzern DuPont de Nemours, Inc. (ISIN: US26614N1028, NYSE: DD) wird seinen Aktionären am 15. September 2023 eine Dividende von 0,36 US-Dollar für das dritte Quartal ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Record day ist der 31. Juli 2023. DuPont schüttet auf das Jahr gerechnet 1,44 US-Dollar an die Investoren aus. Die derzeitige Dividendenrendite des Unternehmens liegt beim aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...