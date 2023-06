Richtig in Fahrt kam die Commerzbank-Aktie seit dem Abverkauf im März zwar nicht. Doch für das bärische Lager gab es hier trotzdem noch nichts zu holen. Gerade drehte die Aktie an einem Kreuzsupport und damit genau da, wo sie drehen muss, nach oben. Aber bleibt das so?

