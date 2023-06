BNP FP-BNP einigt sich mit Orange über seine Online-Bank: Les EchosENI IM-ENI-CEO will bis Ende des Jahres mit Explorationsbohrungen in Zypern fortfahrenMC FP-Louis Vuitton-Eigentümer entwickelt sich mit 17 Milliarden Dollar Beteiligung zum ESG-MagnetenSTLAM IM-Stellantis erhöht Beteiligung an Archer Aviation auf 10,6UBSG SW-UBS will ab nächstem Monat mehr als die Hälfte der 45'000 Mitarbeiter der Credit Suisse abbauen ELG-Elmos verkauft die Waferfertigung in Dortmund an den US-Konzern Littelfuse für rund 93 Millionen Euro. IFX-die US-Regierung will neue Beschränkungen für KI-Exporte nach China erwägen-WSJSAP-SAP will mit der neuen Generation künstlicher Intelligenz (KI) digitale Assistenten entwickeln. (Handelsblatt)SOW-Software AG, Ende der verlängerten Annahmefrist im Zuge des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...