NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 101 auf 98 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Vereinfachung der Überkreuz-Beteiligung zwischen der Internet-Beteiligungsgesellschaft und dem Mutterkonzern Naspers reduziere die Komplexität der Unternehmensstruktur, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte durch die Verringerung des Bewertungsabschlags auf den Nettovermögenswert erhebliche Werte freisetzen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 23:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0013654783

