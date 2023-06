HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Sell" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Dem Management gebühre Anerkennung für die anhaltend starke Geschäftsentwicklung in Zeiten stark gestiegener Energiekosten, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu beigetragen habe die Verzögerung beim 1&1-Netzaufbau. Er ist aber der Meinung, dass die recht hohe Bewertung der Aktien bedenklich ist, da beim Free Cashflow weiterhin ein Risiko für die Konsenserwartungen bestehe./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1J5RX9

