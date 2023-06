Zafin hat den Financial Services Partner of the Year Award 2023 von Microsoft gewonnen. Das gab das Unternehmen heute bekannt. Das führende Unternehmen für cloudbasierte Bankenmodernisierung und -transformation mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, wurde für seine herausragenden Leistungen bei der Innovation und Implementierung von Kundenlösungen auf Basis von Microsoft-Technologie ausgezeichnet. Am globalen Wettbewerb nahmen Top-Microsoft-Partner aus mehr als 100 Ländern teil.

"Zafin ist eine innovative SaaS-Produkt- und Preisplattform für Finanzdienstleister, mit der Banken ihre Transformations- und Kernmodernisierungsinitiativen vorantreiben. So lassen sich Angebote und Geschäftsmodelle der neuesten Generation schneller und mit geringeren Kosten auf den Markt bringen", sagt Al Karim Somji, Chief Executive Officer bei Zafin. "Wir sind stolz darauf, als erstes kanadisches Unternehmen mit diesem globalen Award ausgezeichnet zu werden. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Microsoft, um Banken weltweit dabei zu begleiten, ihre Kernsysteme zu modernisieren und damit Kunden-Erfahrungen zu verändern."

Mit den Microsoft Partner of the Year Awards werden Microsoft-Partner ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr herausragende Anwendungen, Dienste und Geräte entwickelt und bereitgestellt haben, die auf Microsoft basieren. Die Auszeichnungen sind in verschiedene Kategorien eingeteilt. Die Preisträger wurden aus mehr als 4.200 eingereichten Nominierungen ausgewählt, die aus mehr als 100 Ländern stammen.

Der Financial Services Partner of the Year Award ging an Zafin für die Bereitstellung einer herausragenden und innovativen Plattform, die auf der Microsoft Cloud für Finanzdienstleistungen für Banken weltweit basiert. Zafin zeichnete sich dabei mit Branchenkenntnis, Transformationswirkung und einem starken Wachstumserfolg aus, bei gleichzeitiger Nutzung von Microsoft-Plattformen und Cloud-Initiativen.

"Wir beglückwünschen die Gewinner und Finalisten der Microsoft Partner of the Year Awards 2023", sagte Nicole Dezen, Chief Partner Officer und Corporate Vice President of Global Partner Solutions bei Microsoft. "Die innovativen neuen Lösungen und Services der diesjährigen Gewinner, die sich bei den Kunden positiv auswirken und die digitale Transformation ermöglichen, zeigen eindrucksvoll, was mit der Microsoft Cloud alles machbar ist."

Über die Microsoft Partner of the Year Awards

Die Microsoft Partner of the Year Awards werden jährlich im Vorfeld der globalen Partnerkonferenz Microsoft Inspire verliehen, die am 18. und 19. Juli 2023 stattfanden.

Weitere Einzelheiten zu den Auszeichnungen 2023 sind im Microsoft Partner Blog zu finden: https://aka.ms/POTYA2023_announcement.

Die vollständige Liste der Kategorien, Gewinner und Finalisten finden Sie unter https://partner.microsoft.com/en-US/inspire/awards/winners

Erfahren Sie mehr über die Zusammenarbeit von Zafin und Microsoft

Über Zafin:

Zafin wurde 2002 gegründet und bietet eine SaaS-Produkt- und Preisgestaltungsplattform, die die Kernmodernisierung für führende Banken weltweit vereinfacht. Zafin hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und verfügt über Niederlassungen und Kunden in aller Welt, darunter ING, CIBC, HSBC, Wells Fargo, PNC und ANZ. Weitere Informationen finden Sie unter www.zafin.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230627941908/de/

Contacts:

Zafin in Europa

econNESnetwork

Carsten Heer

+49 (0) 40 822 44 284

Carsten.Heer@econ-news.com