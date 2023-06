Berlin - Nach der Einigung der Ampelregierung beim Heizungsgesetz warnen die Grünen vor dem Einbau neuer Gasheizungen. "Wer jetzt noch eine Gasheizung einbaut, der spielt mit dem Feuer", sagte Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch den Sendern RTL und ntv.



Im Zweifel kämen ab 2026 oder 2028 hohe Kosten auf diese Haushalte zu. Auch die Beimischung von Biomethan sei nicht billig: "Es ist niemandem zu raten, jetzt noch eine Gasheizung einzubauen. Entweder man wartet auf ein Wärmenetz, oder man geht direkt in eine erneuerbare Heizung, z. B. eine Wärmepumpe." Mit Blick auf die kommunale Wärmeplanung, ein elementarer Bestandteil des Klimaschutzplans der Bundesregierung, sagte der Grünen-Politiker, dass diese in vielen Bundesländern schon vorangeschritten sei: "Ganz viele Kommunen sind schon längst dabei. In Baden-Württemberg ist das alles schon in diesem Jahr vorangetrieben worden, die sind schon quasi fertig damit in den größeren Kommunen."



Die Menschen hätten nun eine Entscheidungszeit: "Da ist es am sinnvollsten zu warten und zu sehen, was dann kommt, oder direkt in eine erneuerbare Heizung zu gehen."

