FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gesunken. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future geringfügig um 0,05 Prozent auf 134,12 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,35 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf eine weiter freundliche Stimmung an den Finanzmärkten, die für eine geringere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren sorgte. Am Markt wurde zudem auf einen Medienbericht über einen möglichen schnelleren Abbau der Bestände an Anleihen im Besitz der Europäischen Zentralbank (EZB) verwiesen.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Morgen unter Berufung auf informierte Kreise, dass sich einige Ratsmitglieder der EZB für eine schnellere Senkung der Anleihebestände starkmachten. Allerdings habe es im geldpolitischen Rat der EZB bisher noch keine Diskussion hierzu gegeben, hieß es weiter.

Anleihe-Experten äußerten sich zurückhaltend zur Möglichkeit eines schnelleren Abbaus des Anleiheportfolios der EZB. "Wir sind skeptisch, dass es zu baldigen Änderungen kommen wird", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank./jkr/bgf/stk