Valneva hat nach einer starken Performance im Juni eine leichte Korrektur erfahren. Innerhalb von nur einer Handelswoche verzeichnete der Titel einen Rückgang von -9%. Trotzdem bleibt Valneva mit einem Plus von 33% in diesem Monat auf dem Vormarsch. Mit dem jüngsten Aufschwung erreicht die Aktie wieder das Niveau des vergangenen Winters, was Hoffnungen auf ein dauerhaftes Comeback weckt. Valneva: Wie weit ist das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...