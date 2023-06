Sehr geehrte Leserinnen und Leser, Investoren von Nel Asa erlebten einen unangenehmen Start in den Tag, als das Unternehmen die 1-Euro-Marke ins Auge fasste. Am Dienstag gaben die Notierungen schon in den ersten Handelsstunden erneut um 1 % nach und näherten sich der kritischen Untergrenze gefährlich. Es gab keine neuen Nachrichten, welche diese Börsenbewegung erklären könnten - ein Umstand, der beinahe noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...