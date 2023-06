EQS-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung der Schweizer Electronic AG: Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zu

67 Prozent des eingetragenen Grundkapitals waren vertreten

Vorstand erläutert die strategische Neuausrichtung und gibt einen Ausblick Schramberg, 28. Juni 2023 - Die Hauptversammlung der Schweizer Electronic AG fand am gestrigen Dienstag nach einer dreijährigen Pause erstmals wieder als Präsenzveranstaltung statt. Insgesamt waren 67 Prozent des eingetragenen Grundkapitals der Schweizer Electronic AG vertreten. Globalen Leitthemen / Strategische Neuaufstellung

In seiner Rede skizzierte der Vorstandsvorsitzende Nicolas Schweizer die vier großen globalen Leitthemen der Gesellschaft: De-Carbonisierung, De-Coupling, Demographie und Digitalisierung. Er erläuterte zum einen, welche Aufgaben, aber vor allem auch welche Chancen sich für SCHWEIZER aus diesen Themen ergeben. Herr Nicolas Schweizer betonte, dass unsere Gesellschaft nicht nur eine Energiewende, sondern auch eine Energieeffizienzwende benötige. In diesem Bereich könne SCHWEIZER durch seinen technologischen Schwerpunkt in der Leistungselektronik, insbesondere mit der Chip Embedding Technologie Smart p² Pack, einen wichtigen Beitrag leisten. Die erste Generation dieser Technologie wird für Automobilanwendungen in Schramberg bereits produziert und alsbald in Jintan (China) in Produktion gehen. Des Weiteren schreite die Produktentwicklung der 2. und 3. Generation planmäßig voran. Darüber hinaus stellte Herr Nicolas Schweizer den Anwesenden die strategische Neuaufstellung von SCHWEIZER vor. Diese basiere auf der Anpassung der Vertriebsstruktur und -aktivitäten, der Fokussierung auf Kernmärkte, der Stärkung der SCHWEIZER Technologien und Weiterentwicklung der Partnerschaft mit WUS Printed Circuit Co., Ltd. (WUS). Durch die Integration des asiatischen Produktionsnetzwerks ist beabsichtigt, neue Marktsegmente zu erschließen, ohne selbst hohe Investitionen tätigen zu müssen (Fab-Light Strategie). Geschäftsjahr 2022 und 1. Quartal 2023 / Ausblick

Finanzvorstand Marc Bunz ging in seinem Vortrag auf die wichtigsten finanziellen Aspekte des Jahres 2022 und des ersten Quartals 2023 ein. Unterschiedlicher könne die Betrachtung der Jahre 2022 und 2023 nicht sein, so Herr Bunz. Das Jahr 2022 war durch eine Anzahl großer Herausforderungen und wichtigen strategischen Weichenstellungen gekennzeichnet, wohingegen das Jahr 2023 vor einem bemerkenswerten Turnaround stehe. Aufgrund langanhaltender Anlaufverluste der Schweizer Electronic China (SEC), welche die finanzielle Lage des SCHWEIZER Konzerns belastet haben, hatte das Management beschlossen, die Mehrheit an der SEC an den langjährigen Partner WUS zu verkaufen. Durch diese Transaktion und die damit einhergehende Verbesserung der finanziellen Kennzahlen kann SCHWEIZER strategisch neu durchstarten und mit einer Fab-Light Strategie einen kapitalschonenden Weg zur Erfüllung der Wachstumsstrategie einschlagen. Für das Jahr 2023 strebt SCHWEIZER ein Wachstum von 5 bis 10 Prozent an und erwartet eine positive EBITDA-Quote, die bereinigt um die Entkonsolidierungseffekte der SEC zwischen 4 bis 6 Prozent prognostiziert werden sowie eine Eigenkapitalquote von 25 bis 30 Prozent. Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten

Mit großer Mehrheit sprach die Hauptversammlung ihr Vertrauen sowohl den Mitgliedern des Vorstands als auch des Aufsichtsrats für das abgelaufene Geschäftsjahr aus und stimmte allen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu. Mit einer Mehrheit von 99,99 Prozent wurde Herr Dr. Andreas Schumacher, Executive Vice President Strategy, Mergers & Acquisitions bei der Infineon Technologies AG, als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Sämtliche Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung sind im Internet unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/hauptversammlung verfügbar.

