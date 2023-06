LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering von 585 auf 563 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Die am 27. Juli anstehenden Zahlen dürften ein weiteres schwaches Quartal des Luxusgüterkonzerns belegen, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erwartet ein vierprozentiges Umsatzwachstum aus eigener Kraft, aber eine rückläufige operative Ergebnismarge (Ebit)./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2023 / 06:55 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121485

