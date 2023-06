Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich der jüngste Stabilisierungsversuch zur Wochenmitte fortsetzen. Der DAX zog zum Handelsstart um rund 0,5 Prozent auf 15.930 Punkte an. Aus charttechnischer Sicht rückt die 16.000-Punkte-Marke damit erneut in den Fokus. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Mittwoch beeinflussen:1. Kursgewinne an der Wall Street Nach sechs Verlusttagen in Folge haben sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...