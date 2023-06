Die Aktie der Deutschen Bank konnte gestern Boden gut machen und schloss mit 1,8 Prozent im Plus merklich höher. Charttechnisch ist man aber noch nicht aus dem Schneider. CEO Christian Sewing äußerte sich zudem über die hartnäckig hohe Inflation und seine Erwartung an die EZB.Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing sieht die Zentralbanken in Kampf gegen hohe Inflation weiterhin gefordert. "Es wäre ein schwerer Fehler, jetzt in irgendeiner Form nachzulassen", sagte Sewing, der auch Präsident des Bundesverbandes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...