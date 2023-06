EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

28.06.2023 / 09:26 CET/CEST

Möglingen, 28. Juni 2023.



Im Rahmen des ersten globalen Liferay Partner Summit 2023 in Porto wurde USU mit dem begehrten Excellence Award für das stärkste Wachstum in Nordeuropa ausgezeichnet. Als einziger Partner auf Platinum-Level in DACH gelang es USU in den letzten Monaten, eine Reihe von Kundenprojekten zu gewinnen bzw. erfolgreich umzusetzen, darunter die Pfälzische Pensionsanstalt, die niederländische Parnassia Groep, die top itservices AG sowie den Freistaat Thüringen. Mit über 30 zertifizierten Liferay-Spezialisten verfügt USU über eines der größten Experten-Teams in Europa. Liferay DXP vereint Intranets, Portale, Webseiten & mehr auf einer einzigen Plattform. Die marktführende Technologie wurde von internationalen Analysten wie Gartner wiederholt ausgezeichnet. "Die Auszeichnung von USU mit dem Excellence Award würdigt die langjährige erfolgreiche Entwicklung von Portal-Lösungen auf Liferay DXP sowie die hohe Zufriedenheit bei unseren gemeinsamen Kunden", sagt Edmund Dück, Geschäftsführer und Vice President of Sales, EMEA bei Liferay. "Gleichzeitig steht der Excellence Award als Symbol für die herausragende Zusammenarbeit zwischen Liferay und USU, auf die wir auch in Zukunft setzen und die wir gemeinsam weiter ausbauen und vertiefen werden." "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, die den Erfolg unserer langjährigen vertrauensvollen und strategischen Partnerschaft mit Liferay widerspiegelt. Wir verbinden die Liferay-Plattform mit unseren Services und dem Branchen Know-how. Dadurch können wir unseren Kunden marktführende Digitalisierungslösungen bereitstellen, sagt Michael Bartz, Sales Director bei USU. Diese Pressemitteilung ist unter www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



