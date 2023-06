Berlin/Wismar (ots) -Es ist die größte bundesweite Plattform für Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung: Das gemeinsame Forum des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) und der Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes (vfdb) findet am 10. und 11. November 2023 in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) statt. Ab sofort ist die Anmeldung hierfür möglich. "Ich freue mich darauf, dass erneut Interessierte aus ganz Deutschland die Gelegenheit zum fachlichen Austausch nutzen. Seit mehr als 20 Jahren ist das Forum die zentrale Fortbildungsveranstaltung rund um alle Aspekte der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung", erklärt der zuständige DFV-Vizepräsident Hermann Schreck. "Unsere Schwerpunkte gehen mit der Zeit", erinnert Frieder Kircher, Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses von DFV und vfdb: "Einige Themen sind,Dauerbrenner' und immer wieder von Interesse; andere erst in letzter Zeit neu aufgekommen." Er betonte die Bedeutung der beständigen Information der Bevölkerung auch im Katastrophenschutz.In diesem Jahr stehen Referate unter anderem zum Urheberrecht in der Brandschutzerziehung, zur Bildkarten-Erzählmethode Kamishibai, zu Feuer und anderen Notfällen im Wald, zu einem Helfertag mit der Jugendfeuerwehr an Schulen und zu Schnittstellen der Brandschutzerziehung zum Vorbeugenden Brandschutz auf dem Programm. Die Veranstaltung startet am Freitag, 10. November, 13 Uhr, und endet am Samstag, 11. November, 15 Uhr. Tagungsort ist die Hochschule Wismar (Philipp-Müller-Straße 14, 23966 Wismar).Zielgruppe sind alle an Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung interessierten Personen. Die Teilnahme kostet pro Person 149 Euro. Sie ist begrenzt und erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldungen. Weitere Informationen, das aktuelle Programm und die Anmeldemöglichkeit gibt es online unter https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/forum-beba/.Veranstalter ist der Deutsche Feuerwehrverband mit inhaltlicher Beratung des Gemeinsamen Ausschusses Brandschutzerziehung und -aufklärung von DFV und vfdb. Ausrichter vor Ort ist der Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern mit Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes Nordwestmecklenburg.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5545105