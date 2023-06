Da die Auswirkungen des Klimawandels zunehmend spürbar werden, schalten die Unternehmen immer öfter auf einen nachhaltigen Betrieb um. Die türkische MG International Fragrance Company wurde bei den Sahabettin Bilgisu Environmental Awards zum zweiten Mal mit dem Chemistry Sector Environmental Award für seine umweltfreundlichen Projekte ausgezeichnet.

Dieses Jahr fand die 29. Ausgabe der Sahabettin Bilgisu Environmental Awards statt, die von der Industriekammer Kocaeli in der Türkei veranstaltet wurden, wo die Preisträger wohlverdient gefeiert wurden. In den Kategorien Umwelt und Sektor wurden fünf Unternehmen ausgezeichnet. Die MG International Fragrance Company, die in der chemischen Industrie tätig ist, war stolz darauf, zum zweiten Mal mit dem Chemical Industry Environmental Award in der Kategorie "Großunternehmen" ausgezeichnet zu werden.

MG International wins second award in Turkiye for its environmentally sensitive projects (Photo: Business Wire)

Diese Anerkennung wurde dem Unternehmen angesichts seiner umweltbewussten Projekte und seines Engagements für nachhaltige Produktionspraktiken zuteil. Aslan Gülçiçek, CEO von MG International Fragrance Company, nahm den Preis von Hasan Tahsin Tugrul, dem Vorsitzenden der Versammlung der Industriekammer Kocaeli, dankend entgegen. Die Industrie- und Hafenstadt der Provinz Kocaeli steht im Mittelpunkt wichtiger Verkehrsnetze, die Europa mit Anatolien und dem Nahen Osten verbinden.

Zum zweiten Mal ausgezeichnet

"In den letzten sieben Jahren haben wir über 5 Millionen US-Dollar für Umweltinfrastruktur und -projekte ausgegeben, die dem Schutz und der Förderung der Natur durch umweltfreundliche Produktion gewidmet sind. Wir nehmen diese wertvolle Auszeichnung zum zweiten Mal voller Freude entgegen und würdigen damit unseren unermüdlichen Einsatz. Im Streben nach einer nachhaltigeren Welt für zukünftige Generationen werden wir an unseren Nachhaltigkeitsinitiativen in der Parfümindustrie festhalten", kommentierte Aslan Gülçiçek.

In der sich schnell wandelnden Welt von heute, in der die Auswirkungen der Klimakrise immer deutlicher zutage treten, vollzieht die Geschäftswelt einen nachhaltigen Wandel. Zahlreiche Unternehmen sehen Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil ihrer Geschäftstätigkeit und stellen umweltfreundliche Initiativen auf die Beine. Wer durch seine Teilnahme an der grünen Transformation aktiv zu einer lebenswerteren Zukunft beiträgt, erhält Anerkennung von verschiedenen angesehenen Organisationen.

Die Umwelt steht im Vordergrund

MG International Fragrance Company priorisiert verschiedene umweltbewusste Praktiken, einschließlich Energieeinsparung, Abfallreduzierung, Regenwassersammlung, Recycling, Geruchskontrolle, Überwachung von CO2-Emissionen, sozial verantwortliche Initiativen und Biodiversitätsstudien. Der Chemistry Sector Environment Award würdigt das unermüdliche Engagement des Unternehmens, natürliche Lebensräume zu schützen, die Ozonschicht zu erhalten, die Ressourceneffizienz zu fördern, effektive Abfallbewirtschaftungsmethoden umzusetzen und proaktive Maßnahmen gegen schädliche Emissionen zu ergreifen.

