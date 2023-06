APA ots news: OMV Plan für Berling Gas- und Kondensatfund von den norwegischen Behörden genehmigt

* Entwicklungsprojekt zur Erhöhung des Erdgasanteils im OMV Portfolio wie in der Strategie 2030 festgelegt

* Bohrungen im Berling-Feld sollen Q3/2026 beginnen, Gas und Kondensatproduktion wird 2028 erwartet

* Lizenzpartner sind OMV (Norge) AS als Betriebsführerin (30%), Equinor Energy AS (40%) und DNO Norge AS (30%)



Die OMV gibt die Genehmigung ihres Entwicklungs- und Betriebsplans (PDO) für das Berling Gas- und Kondensatvorkommen durch das norwegische Ministerium für Erdöl und Energie bekannt. Der Plan wurde im Dezember letzten Jahres von OMV (Norge) AS im Namen der Lizenzpartner bei den norwegischen Behörden eingereicht.

"Berling ist eines unserer wichtigsten Erdgasentwicklungsprojekte und dient dazu, den Anteil von Erdgas in unserem Portfolio zu erhöhen, wie in der OMV Strategie 2030 dargestellt. Es wird erwartet, dass die Gas- und Kondensatmengen die Position Norwegens als wichtiger europäischer Erdgaslieferant weiter stärken werden", sagte Berislav Gaso, Executive Vice President für Energy, OMV AG.

Das Berling-Fördergebiet liegt in einer ausgereiften Öl- und Gasprovinz mit etablierter Infrastruktur im nordwestlichen Teil Norwegens, etwa 235 km von Kristiansund entfernt. Der nächstgelegene Knotenpunkt ist die von Equinor betriebene Plattform Åsgard B, die sich etwa 23 km südöstlich befindet.



Im Berling-Feld starten drei Produktionsbohrungen im 3. Quartal 2026, die erste Gas- und Kondensatproduktion wird für 2028 erwartet. Die geschätzten förderbaren Brutto-Reserven dürften insgesamt etwa 45 Mio. boe betragen.



Die Berling-Funde im Gebiet der Produktionslizenz 644 (PL 644) wurden 2018 gemacht. OMV (Norge) AS ist Betriebsführerin für die Entwicklung und den Betrieb mit einer Beteiligung von 30%. Die Lizenzpartner sind Equinor Energy AS (40%) und DNO Norge AS (30%).

