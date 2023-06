DJ IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt im Juni zum dritten Mal in Folge

Von Andreas Plecko

NÜRNBERG (Dow Jones)--Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im Juni zum dritten Mal in Folge gesunken. Der Rückgang betrug 0,7 Punkte auf 101,0 Zähler. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) verblieb damit über der neutralen Marke von 100 und zeigt für den deutschen Arbeitsmarkt "insgesamt noch eine positive Entwicklung an", wie das IAB mitteilte. Auch das europäische Barometer notiert nach dem zweiten Rückgang in Folge bei 101,0 Punkten, ein Rückgang um 0,6 Punkte.

"Damit liegen die Barometerwerte für Deutschland und Europa nun insgesamt auf demselben Stand - der in der Vergangenheit zumeist bessere Arbeitsmarktausblick in Deutschland hat sich mittlerweile auf das europäische Mittelmaß verschlechtert", erklärte das IAB.

In Deutschland sinkt die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit im Juni zum vierten Mal in Folge und liegt nach einem Minus von 0,2 bei 97,9 Punkten. Die Komponente zur Vorhersage der Beschäftigung fällt im Juni stärker um 1,1 Punkte, bleibt aber mit 104,2 Punkten noch immer auf einem guten Stand.

"Es gibt gute Chancen, dass immer mehr Zugewanderte aus der Ukraine offene Stellen in Deutschland besetzen werden. Aber zunächst bedeutet Jobsuche oft Arbeitslosigkeit", erklärte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs. Auch seien die wirtschaftlichen Folgen der Energiekrise zäh und würden auf der Arbeitsmarktentwicklung lasten.

Das European Labour Market Barometer fällt zum zweiten Mal in Folge und liegt nach einem Rückgang um 0,6 Punkte aktuell bei 101,0 Punkten. Die Arbeitslosigkeitskomponente fällt um 0,3 Punkte auf 99,5 Punkte, was eine leicht steigende Arbeitslosigkeit signalisiert. Die Beschäftigungskomponente geht um 0,8 Punkte zurück, verbleibt aber auch auf europäischer Ebene mit 102,6 Punkten weiter im positiven Bereich.

