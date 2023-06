Erfurt (ots) -Sportlich durch den Sommer ab 1. JuliMitmach-Aktion und Sportschau-KurzberichterstattungMit der Tour de France, der Fußball-WM der Frauen und der Leichtathletik-WM stehen im Sommer gleich drei spannende Wettbewerbe an, die Kinder mitverfolgen können. Täglich gibt es aktuelle Zusammenfassungen der Events auf kika.de und im KiKA-Player. Außerdem können alle Sportbegeisterten selbst aktiv werden und ihre spannendste Fahrrad-Geschichte an KiKA schicken. Alle Informationen zur Aktion "Mein Fahrrad und ich" stehen unter kommunikation.kika.de zum Abruf bereit."f.im.chat" (KiKA/funk) ab sofortMedienkompetenz auf TikTokFake News, Bot-Accounts, Mobbing im Netz, toxische Schönheitsideale oder einfach falsche Sicherheitseinstellungen, die Konsequenzen haben können: Im Netz und in den sozialen Medien gibt es viele Tücken und Dynamiken, mit denen junge Menschen konfrontiert werden. Bei "f.im.chat" beleuchten fünf Hosts auf unterhaltsame Art und Weise die großen und kleinen Momente im Alltag mit dem Smartphone.- Für wen? "f.im.chat" richtet sich an 13- bis 15-Jährige, die Social Media täglich nutzen - meist ohne Kontrolle oder Beratung durch Eltern, Schule oder ihrem Umfeld. Sie wollen sich unterhalten lassen und bei Trends mitreden, kennen oft die Probleme und Gefahren des Internets, ignorieren sie aber.- Wo schauen? Vier Mal pro Woche veröffentlicht "f.im.chat" auf TikTok (https://www.tiktok.com/@f.im.chat) abwechselnd Videos von den Hosts Noel, Mohi, Pani, Samuel & Justin. Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de."Ansage!" (KiKA) ab sofortGaming-Challenges auf YouTube"Ansage!" ist das Youtube-Format, bei dem Preteens ihre Gaming-Held*innen herausfordern und zum Schwitzen bringen. Jede Episode bekommt ein anderer Star eine Challenge gestellt und muss diese gemeinsam mit Moderator Gunnar Krupp meistern.- Für wen? "Ansage!" ist ein Format für zehn bis 13-Jährige, die Videospiele lieben und sich in der Gaming-Szene auf YouTube und Twitch bestens auskennen.- Wo schauen? Neue Videos werden wöchentlich auf dem "Ansage!"-YouTube-Kanal und auf kika.de veröffentlicht. Alle Challenges werden auch im KiKA-Player zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de."Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess" (MDR) ab 7. Juli 2023SpielfilmSam macht mit seiner Familie Urlaub auf der niederländischen Insel Terschelling. Dort lernt er das Mädchen Tess kennen, das einen verrückten Plan hat: Innerhalb einer Woche will sie ihren leiblichen Vater kennenlernen, der noch gar nichts von ihrer Existenz weiß. Fasziniert von Tess verbringen die beiden eine abenteuerliche Woche miteinander.- Für wen? "Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess" ist eine turbulente Sommergeschichte für die ganze Familie.- Wo schauen? Der Film kann ab dem 7. Juli 2023 auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.Neues in der KiKANiNCHEN-Welt"Vorlesegeschichten für dich" (KiKA) auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-AppJeden Monat gibt es zwei neue Vorlesegeschichten zu entdecken: "Theo liebt bunt" am 1. Juli 2023, gelesen von Juri und "Hat der Bagger einen Po?" am 15. Juli 2023, gelesen von Singa."Edmund und Luzie"-Spiele auf kikaninchen.deAb sofort können Kinder mit "Edmund und Luzie" (hr) ein Jahreszeiten-Spiel (https://www.kikaninchen.de/spiele/allespiele100.html?page=0&detailId=jahreszeiten-entdecken-100) und ein Tiergeräusche-Quiz (https://www.kikaninchen.de/spiele/allespiele100.html?page=0&detailId=tier-geraeusche-quiz-102) entdecken und dabei viel Spannendes über den Wald erfahren.Sommer mit Kikaninchen und Freund*innen ab 10. Juli auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-AppAuf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App gibt es Sommerangebote wie Videos, Spiele, Lieder, Bastelanleitungen, Rezeptideen und Ausmalbilder von Kikaninchen und vielen weiteren Vorschulformaten zu den Themen Dschungel, Unterwasser, Camping und Wasserspaß.Beschäftigungstipps auf kikaninchen.de- "MACH MiT! im KiKA-Baumhaus" (KiKA) am 28. Juli 2023: Bastelanleitung (https://www.kikaninchen.de/kika-baumhaus/selbermachen/basteln/mach-mit-108.html) und Begleitmaterial (https://www.kika.de/eltern/sendungen/baumhaus/mach-mit-im-baumhaus-100.html) für einen Hampel-Fidi- "ENE MENE BU... und dran bist du" (KiKA): Anleitungen und Ideen (https://www.kikaninchen.de/ene-mene-bu/selbermachen/bauen-und-erobern) zum Thema "Bauen und Erobern"Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5545205