Mit seinem eigens entwickelten Ladeanschluss, dem North American Charging Standard (NACS), verfolgt Tesla große Ziele. Der Zuspruch für den Anschluss des E-Auto-Pioniers wächst gegenüber dem rivalisierenden Combined Charging System immer mehr. Am Dienstag verkündete ein weiterer Autobauer, auf die Lösung von Tesla zu setzen.Nach Ford, General Motors und kürzlich auch Lucid verkündete mit Volvo am Dienstag der nächste Autobauer, in Zukunft auf NACS zu setzen. Der Deal ähnelt dabei denen der Vorreiter. ...

