Die Nachfrage bei Volkswagen schwächelt. Deshalb schraubt das Werk in Emden die Produktion vorübergehend zurück (DER AKTIONÄR berichtete). Anleger reagierten auf die Meldung entsprechend wenig euphorisch - die Aktie bildete am gestrigen Dienstag das Schlusslicht im Dax. Das raten jetzt die Analysten.Stifel-Analyst Daniel Schwarz zeigt sich skeptisch. "Wir wissen, dass der Auftragseingang für batterieelektrische Fahrzeuge in den letzten Wochen schwach war. Die Tatsache, dass Volkswagen die Zahl der ...

