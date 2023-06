Die TUI-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten rund 23% an Wert verloren und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 6,40 Euro. In der Drei-Jahres-Betrachtung müssen TUI-Aktionäre sogar einen Kursverlust in Höhe von 70% ausweisen. TUI-Aktie: Lohnt sich der Einstieg jetzt? Auf Zehn-Jahres-Sicht weist die TUI-Aktie einen Kursverlust von im Schnitt -18,5% pro Jahr aus. Ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...