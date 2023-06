Der Halbleiterhersteller Elmos will sich von seiner Wafer-Produktion trennen. Die Fertigung von Ausgangsmaterial für die Chipproduktion (Wafer) in Dortmund solle an den US-Konzern Littelfuse verkauft werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Dortmund mit. Elmos wird damit ein Unternehmen ohne eigene Produktionsstätte und will sich stärker auf Entwicklung und Tests konzentrieren.Als Kaufpreis vereinbarten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...