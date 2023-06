Im internationalen Marktsegment der Wiener Börse, dem global market, gibt es einen Neuzugang: Ab heute ist mit DSM-Firmenich eine neue Aktie fortlaufend handelbar. Das Unternehmen ist im Bereich Ernährung, Gesundheit und Schönheit tätig und entstand aus dem Zusammenschluss des niederländische Nahrungsergänzungsmittel-Herstellers DSM und des Schweizer Duft- und Aromenkonzerns Firmenich. Das Unternehmen mit Doppel-Hauptsitz in Kaiseraugst (Schweiz) und Maastricht (Niederlande) hatte sein Börsendebüt am 18. April 2023 an der Euronext Amsterdam, wie die Wiener Börse mitteilt.

