EURAXI kann mit dem Euro-Referenzzinssatz (€STR) koexistieren, wenn die Euro-Benchmarkreform durch einen kreditsensiblen und robusten Terminindex ergänzt wird, der für ein effizientes Aktiva-Passiva-Risikomanagement im Banksektor notwendig ist.

Die SOFR Academy, ein Anbieter von Finanzwissen und Marktinformationen, begrüßte heute die Veröffentlichung der Abhandlung "EURAXI: a benchmark for Euro credit spreads", verfasst von Professor Rama Cont und Dr. Susanna Saroyan, führende Wissenschaftler der Universität Oxford (England).

Die Verfasser unterbreiten einen Vorschlag für eine Methodik zum Aufbau des EURAXI, eines transaktionsbasierten Kreditspannen-Benchmarks für Euro-Zinssätze, bei dem spezifische Merkmale von Euro-dominierter Interbankenfinanzierung berücksichtigt werden. In der Abhandlung werden Machbarkeit und Vorteile der Implementierung eines derartigen Index über die gesamte Kurve für den Euro untersucht. Die Verfasser erörtern die Rolle von Sicherungsgeschäften und die Vorteile der Nutzung eines derartigen Benchmarks im Rahmen aktueller Benchmarkreformen und unter Stressbedingungen in Verbindung mit den neuen risikofreien Referenzzinssätzen. Abschließend kommt darin die Widerstandsfähigkeit und Repräsentativität von EURAXI im Einklang mit den Grundsätzen der International Organization of Securities Commissions für Benchmark-Design und EU-Verordnungen zur Sprache.

Rama Cont, Chair of Mathematical Finance an der Universität Oxford und Mitverfasser der EURAXI-Abhandlung, erklärte dazu: "EURAXI ist ein robuster transaktionsbasierter und kreditsensibler Referenzsatz, der die Nachteile früherer quotebasierender Benchmarks wie LIBOR und EURIBOR vermeidet und neben den neuen risikofreien Zinssatz-Benchmarks als effektives Risikomanagement-Tool und Referenzsatz für festverzinsliche Euro-Derivate existieren kann."

Susanna Saroyan, Senior Research Fellow am Institute for New Economic Thinking und der Oxford Martin School an der Universität Oxford, vermerkte: "Finanzinstitutionen in der Eurozone müssen unbedingt gut vorbereitet sein und im Rahmen der laufenden Benchmarkreformen über verständliche und robuste Rückfalllösungen verfügen. Auch wenn der Übergang zu kurzfristigen RFRs weltweit erfolgreich voranschreitet, erfordert die Gestaltung geeigneter Terminrückfallsätze ein tiefgreifenderes Verständnis. Darum freue ich mich, durch meine Arbeit über EURAXI einen Beitrag zu dieser wichtigen Fragestellung leisten zu können."

Marcus Burnett, CEO der SOFR Academy, sagte dazu: "Ich freue mich sehr über die Veröffentlichung der Abhandlung über EURAXI. Eine robust definierte auf den Euro lautende Kreditspanne wird Banken in der Eurozone in einer €STR-basierten Wirtschaft nützlich sein und auch europäischen Politikmachern zusätzliche Optionen bereitstellen, wenn bzw. falls der EURIBOR abgeschafft wird. Ich bin Rama und Susanna, die zu den bedeutendsten Denkern in den europäischen Finanzmärkten gehören, sehr dankbar, dass sie dieser wichtigen Initiative ihre Expertise zur Verfügung gestellt haben."

Durch seinen Aufbau spiegelt der EURAXI effektive marginale Finanzierungskosten und Risikoprämien europäischer Banken wider. Er kann unter allen wirtschaftlichen Bedingungen berechnet werden und passt sich automatisch an die Finanzierungsreifestruktur der Banken an. Der EURAXI kann daher mit dem €STR koexistieren und die Euro-Benchmarkreform durch einen kreditsensiblen und robusten Terminindex ergänzen, der für ein effizientes Aktiva-Passiva-Risikomanagement im Banksektor notwendig ist. Das EURAXI-Design wurde von dem Ansatz inspiriert, der ursprünglich von Akademikern der Stanford Graduate School of Business und der Australian National University umrissen wurde.

Die Abhandlung "EURAXI: a benchmark for Euro credit spreads" steht hier zum Herunterladen zur Verfügung und Marktteilnehmer können sich hier auch für aktuelle Meldungen zur Entwicklung des EURAXI anmelden. Fragen, Kommentare und Feedback sind willkommen und zu richten an AXI@SOFR.org.

Im Jahr 2022 erarbeitete Invesco Indexing LLC, ein unabhängiger Indexanbieter im Besitz des weltweit tätigen Asset-Managers Invesco Ltd (NYSE: IVZ), in Zusammenarbeit mit der SOFR Academy die Einführung von erstmaligen US-Dollar-basierten "Across-the-Curve Credit Spread Indices" ("AXI") und US-Dollar-basierten "Financial Conditions Credit Spread Indices" ("FXI"). Diese Indizes funktionieren in Verbindung mit der Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") und räumen Bedenken aus, die von einer Gruppe amerikanischer Banken vorgebracht wurden. Diese Bedenken bezogen sich darauf, dass die Erträge der mit dem SOFR verlinkten Kredite der Banken in einem ausschließlich vom SOFR-Referenzzinssatz geprägten Umfeld in wirtschaftlichen Stresszeiten sinken, während die nicht abgesicherten Finanzierungskosten der Banken steigen würden, wodurch ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen den Vermögenswerten der Banken (vergebene Kredite) und den Verbindlichkeiten (Kreditaufnahmen) entstehen würde. Die Veröffentlichung der EURAXI-Abhandlung ergänzt die Abhandlung zum Chinesischen AXI, die von Akademikern der Tsinghua University PBC School of Finance in Beijing (China) verfasst wurde.

Über Rama Cont

Rama Cont ist Professor der Mathematik und Inhaber des Lehrstuhls für mathematische Finanzen an der Universität Oxford und Direktor des EPSRC Centre for Doctoral Training in Mathematics of Random Systems. Rama Cont konzentriert seine Forschungsarbeit auf stochastische Analysen, stochastische Prozesse und mathematische Modellierung im Finanzwesen, insbesondere die Modellierung extremer Marktrisiken, Liquiditätsrisiken und systemischer Risiken sowie pfadweise Ansätze in der stochastischen Analyse. Er ist Mitverfasser von mehr als 80 Forschungspublikationen, darunter die vielfach zitierte Monographie "Financial Modelling with Jump Processes" (2003). Er war der Gründungsdirektor des Columbia Centre for Financial Engineering und Gründungsdirektor des CFM-Imperial Institute of Quantitative Finance von 2014 bis 2018. Im Jahr 2010 verlieh die Französische Akademie der Wissenschaften Prof. Cont den Louis-Bachelier-Preis für seine Forschungsarbeit über mathematische Modellierung im Finanzwesen und im Jahr 2017 erhielt er den Royal Society Award for Excellence in Interdisciplinary Research für seine Arbeit über die Modellierung systemischer Risiken. Im Jahr 2017 wurde er in Anerkennung seiner "Beiträge zur stochastischen Analyse und mathematischen Modellierung im Finanzwesen" zum Fellow der Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) gewählt.

Über Susanna Saroyan

Susanna Saroyan ist Senior Research Fellow am Institute for New Economic Thinking und der Oxford Martin School und Associate Member des Department of Economics der Universität Oxford. Sie promovierte in Wirtschaftswissenschaften und wurde mit dem Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship ausgezeichnet. Susanna Saroyan konzentriert ihre Forschungsarbeit auf Geld- und Finanzwirtschaft sowie die Anwendung interdisziplinärer und innovativer Modellierungsansätze in diesen Bereichen. Zu ihren derzeitigen Forschungsinteressen gehören Modellierung und Stresstests von Klimarisiken und anderen nicht-finanziellen Risiken mit dem Ziel, makrofinanzielle Verbindungen und Feedback-Effekte zu erfassen. Ihre breitere Forschungsarbeit betrifft politische Fragen in Verbindung mit Finanzstabilität, wie etwa die Auswirkungen unkonventioneller Geldpolitik auf die Geldmärkte (Kredit- und Liquiditätsrisiken) oder die Auswirkungen von Vorsorgereformen auf Bank-Staat-Risikoverbindungen und Geldmarktintegration in Stresszeiten (mit Fokus auf die Euro-Geldmärkte).

Über die SOFR Academy

Die SOFR Academy ist Mitglied der Asia Pacific Loan Market Association (APLMA), der American Economic Association (AEA), der Loan Syndications and Trading Association (LSTA), der International Swaps and Derivatives Association (ISDA), der Bankers Association for Finance and Trade (BAFT), die eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der American Bankers Association (ABA) ist, der US-Handelskammer (USCC) und des Bretton Woods Committee (BWC). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.SOFR.org.

Offenlegungen der SOFR Academy

Die SOFR Academy unterstützt nahezu risikofreie Zinssätze wie SOFR, €STR und Chinese Depository-Institutions Repo Rate (DR). Im Lauf der Zeit unterstützen wir auch robust definierte "across-the-curve" Kreditspannenergänzungen wie AXI und FXI, die in Verbindung mit risikofreien Sätzen genutzt werden können. Der SOFR wird von der Federal Reserve Bank of New York (The New York Fed) veröffentlicht und unterliegt den Nutzungsbedingungen der New York Fed für ausgewählte Satzdaten. Die New York Fed übernimmt keine Haftung für Ihre Nutzung der Daten. AXI und FXI sind weder mit der New York Fed oder dem Federal Reserve System verbunden, noch werden sie von diesen empfohlen oder gesponsert.

Die Euro Short-Term Rate ("€STR") wird von der Europäischen Zentralbank ("EZB") berechnet, geführt und auf ihrer Website und über die Market Information Dissemination bzw. MID-Plattform und das Statistical Data Warehouse der EZB veröffentlicht und ist vorbehaltlich der Nutzungsbedingungen der EZB kostenlos unter ecb.europa.eu verfügbar. Die EZB ist der Verwalter des €STR-Benchmarks und Inhaber des geistigen Eigentums der €STR-Marke. Die EZB hat die Gesamtverantwortung für die Bereitstellung des €STR, der die unbesicherten eintägigen interbankären Anleihekosten in Euro für Banken in der Eurozone widerspiegelt. Die EZB ist nicht mit der SOFR Academy verbunden und ist in keiner Weise für die potenzielle Berechnung, Führung oder Veröffentlichung des EURAXI-Prototyps oder jeglicher darin enthaltener Daten verantwortlich und haftet auch in keiner Weise für die vertrauensvolle Nutzung des EURAXI Prototyps oder jeglicher darin enthaltener Daten. In Verbindung mit dem €STR übernimmt die EZB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck und keine Haftung oder Verantwortung für jegliche Verluste, Schäden, Kosten oder Ansprüche (darunter insbesondere für direkte, indirekte oder Folgeschäden, gleichgültig ob diese vorhersehbar waren und ob die EZB von der geplanten Nutzung des Satzes bzw. der Informationen in Kenntnis gesetzt wurde), gleichgültig auf welche Weise diese entstehen, im Zusammenhang mit der vertrauensvollen Nutzung der Daten bzw. Informationen oder der Unmöglichkeit ihrer Nutzung. EURAXI nicht mit der EZB assoziiert und wird nicht von der EZB empfohlen oder gesponsert.

Darrell Duffie, The Adams Distinguished Professor of Management und Professor of Finance an der Stanford Graduate School of Business, ist ein Mitverfasser des ursprünglichen Vorschlags für AXI und FXI, erhält jedoch keine Vergütung dafür und hat keine sonstige Verbindung mit deren Umsetzung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230627629002/de/

Contacts:

Medien:

SOFR Academy

press@SOFR.org

Tel.: +1 855 236 6106