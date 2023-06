Gräfelfing (ots) -- Der Konsum illegaler Zigaretten wuchs im Jahr 2022 europaweit auf 35,8 Milliarden Stück an - ein Anstieg um 0,7 % im Vergleich zum Vorjahr.- In Deutschland lag die Gesamtmenge der illegalen Zigaretten bei 1,68 Milliarden Stück und damit auf Vorjahresniveau.- Jede dritte illegal gehandelte Zigarette in Deutschland war 2022 gefälscht, was einen Anstieg von circa 71 % im Vergleich zum Vorjahrsanteil darstellt.Europaweit ist der Konsum illegaler Zigaretten im vierten Jahr in Folge gewachsen - trotz eines seit Jahren insgesamt rückläufigen Zigarettenkonsums sowie pandemiebedingter Reisebeschränkungen. Auch in Deutschland gibt es keinen Grund zur Entwarnung, denn hierzulande ist der Anteil illegaler Zigaretten am Gesamtkonsum erstmalig seit Pandemiebeginn wieder gestiegen. Auffällig ist zudem der starke Anstieg des Anteils gefälschter Zigaretten, der u.a. auf eine Zunahme illegaler Produktionsstätten innerhalb der EU zurückzuführen ist. Insbesondere in Deutschland erfährt der Konsum von gefälschten Produkten dadurch einen regelrechten Boom.Zu diesen Erkenntnissen kommt der neue KPMG Bericht, der jährlich von Philip Morris International (PMI) in Auftrag gegeben wird und eine der wichtigsten Bemessungsgrundlagen des illegalen Zigarettenhandels darstellt. Insgesamt belief sich der Konsum illegaler Zigaretten EU-weit auf 35,8 Milliarden Stück, was einem Anteil von 8,2 % am gesamten Zigarettenmarkt entspricht. Die dadurch verursachten Steuerausfälle werden auf 11,3 Milliarden Euro geschätzt. In Deutschland entgingen der Allgemeinheit im Jahr 2022 durch den illegalen Zigarettenhandel schätzungsweise 373 Millionen Euro. Die hierzulande konsumierte Menge illegaler Zigaretten beziffert die Studie mit 1,68 Milliarden Stück, was einem Anteil am gesamten Zigarettenkonsum in Deutschland von 2,2 % entspricht.Marktanteil illegaler Zigaretten in Deutschland wächst wieder"Dass in Deutschland der Anteil illegaler Zigaretten am Gesamtkonsum wieder wächst, obwohl der Zigarettenkonsum insgesamt seit Jahren abnimmt, ist alarmierend," kommentiert Beate Ernst, die als Managerin Illicit Trade Prevention bei Philip Morris für die Eindämmung des illegalen Tabakhandels arbeitet. "Schritt für Schritt weitet die Organisierte Kriminalität ihr illegales Geschäft und ihren Marktanteil aus," so Ernst weiter. "Wir müssen daher feststellen, dass die bisherigen Maßnahmen der Politik zur Stärkung der Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden zwar wichtig, aber noch nicht ausreichend sind, um dieser beunruhigenden Entwicklung Einhalt zu gebieten."Angesichts der finanziellen Bedeutung des illegalen Tabakhandels für die Organisierte Kriminalität (OK) engagiert sich Philip Morris seit über zwanzig Jahren aktiv für dessen Eindämmung. Denn häufig werden die kriminell erwirtschafteten Erlöse aus dem illegalen Tabakgeschäft gewaschen oder zur Finanzierung weitaus schwerwiegenderer Straftaten verwendet.Deutschland erlebt wieder Boom bei FälschungenNicht selten handelt es sich hierbei auch um gefälschte Produkte. Laut aktuellem KPMG Bericht betraf dies 2022 etwa jede dritte illegale Zigarette. Europaweit ist damit ein Anstieg von Zigarettenfälschungen um 6,2 % festzustellen, in Deutschland sogar um circa 71 %. Nach Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern der Strafverfolgungsbehörden ist dieser Anstieg auf die Zunahme illegaler Produktionsstätten innerhalb der EU zurückzuführen. Damit konzentriert sich die Organisierte Kriminalität verstärkt auf höherpreisige Märkte in Westeuropa - vor allem Frankreich - sowie auf Premiummarken, um ihre Gewinnspannen zu erhöhen.Besonders prekär, so Ernst, sind aber auch die Auswirkungen gefälschter Produkte auf die Konsumentinnen und Konsumenten. "Im Gegensatz zu den von uns vertriebenen Waren, für die strenge Produktions- und Qualitätsstandards gelten, wissen wir von vergangenen Durchsuchungen des Zolls über die schlechten Qualitäts- und Hygienestandards in den Fälscherbetrieben." Eine noch bessere finanzielle und personelle Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden ist daher nicht nur in Hinblick auf die OK-Finanzierung und die innere Sicherheit dringend erforderlich. Auch für einen wirksameren Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher ist es unerlässlich, noch effektiver gegen das lukrative Geschäft mit Plagiaten vorgehen zu können.Eine detaillierte Übersicht über die Ergebnisse und die Methodik des KPMG Berichts finden Sie in englischer Sprache hier (https://www.pmi.com/illicit-trade-prevention/kpmg-report) und Auszug der Studie in deutscher Sprache hier (https://pmi.berlin/files/european-illicit-cigarettes-consumption-report-2022-final-de.pdf). Weitere Informationen über die Bemühungen von PMI zur Verhinderung des illegalen Handels finden Sie unter PMI.com (https://www.pmi.com/illicit-trade-prevention/illicit-trade-in-the-eu).AnmerkungFür Philip Morris International hat die Unterbindung des illegalen Tabakhandels seit langem Priorität. Das Unternehmen arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden und anderen Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, um illegale Aktivitäten, einschließlich Fälschungen und Schmuggel, aufzudecken und zu unterbinden. PMI IMPACT ist nur ein Beispiel für das Engagement von Philip Morris International in diesem Bereich - es unterstützt Projekte Dritter, die darauf abzielen, den illegalen Handel zu reduzieren oder zu verhindern. Letztendlich baut PMI IMPACT (derzeit in der dritten Finanzierungsrunde) ein Ökosystem aus öffentlichen und privaten Akteuren auf, um den illegalen Handel in all seinen Formen zu bekämpfen.Die Bemühungen von Philip Morris International zur Bekämpfung des illegalen Handels sind in das Tagesgeschäft des Unternehmens eingebettet. Das Unternehmen ergreift Präventiv- und Schutzmaßnahmen zur Kontrolle der Lieferkette, setzt modernste Track-and-Trace-Technologien ein und verlangt von allen Kunden und Lieferanten die Einhaltung strenger Sorgfaltsstandards und -protokolle. Des Weiteren untersützt PMI einschlägige Vorschriften wie das FCTC-Protokoll zur Unterbindung des illegalen Handels mit Tabakerzeugnissen und die Bestimmungen der EU-Richtlinie zur Rückverfolgung von Tabakerzeugnissen.Über Philip Morris International Inc. (PMI)PMI ist ein international führendes Tabakunternehmen, das außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika tätig ist.Über die Philip Morris GmbHDie 1970 in Deutschland gegründete Philip Morris GmbH ist ein Unternehmen von Philip Morris International Inc. (PMI). Mit einem Marktanteil von 37 Prozent im Jahr 2021 ist das Unternehmen bereits seit 1987 Marktführer auf dem deutschen Zigarettenmarkt.