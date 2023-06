Mainz (ots) -Das SWR Sommerfestival in Ingelheim steht vor der Tür / Tagsüber mit Festivalmeile und Angeboten für alle Altersklassen / Abends mit großen Open Air KonzertenVon Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli 2023, feiert der SWR mit Livemusik und Medienwelt in Ingelheim. Resttickets für SWR3 Open Air Party sichern!Wir feiern den Sommer - mit "Tatort", YouNotUS, SAGA und Howard CarpendaleDer Südwestrundfunk und die Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH (IkUM) laden zum SWR Sommerfestival nach Ingelheim ein. Los geht es am Freitagabend mit einer exklusiven Premiere des neuesten Mainz-"Tatort: Aus dem Dunkel". Im Anschluss an die Filmpremiere eröffnet SWR3 mit den DJ-Stars YouNotUs das Festivalprogramm auf der großen Open Air Bühne vor der kING. Der Festivalsamstag steht mit SWR1 und SAGA ganz im Zeichen des Rocks und am (verkaufsoffenen) Sonntag macht das restlos ausverkaufte SWR4 Open Air mit Howard Carpendale den krönenden Abschluss.Alle Abendveranstaltungen im Überblick:30. Juni Exklusive "Tatort"-Premiere "Aus dem Dunkel" im Winzerkeller (ausverkauft)30. Juni SWR3 Open Air Party mit dem DJ Duo YouNotUs1. Juli SWR1 Open Air mit SAGA2. Juli SWR4 Open Air mit Howard Carpendale & Band (ausverkauft)Eintrittsfreie Festivalmeile mit Angeboten für alle AltersklassenAm Samstag, 15 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 12 bis 18 Uhr, können Interessierte auf der eintrittsfreien Festivalmeile in die Welt der Medien eintauchen und einen Blick hinter die Kulissen von Fernsehen, Radio und Online werfen. Neben Begegnungen mit Programmmacher:innen, bietet sich hier auch die Möglichkeit, sich über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten des SWR zu informieren oder bei Musik und Kultur das schöne Sommerwetter zu genießen.ARD Mediathek, "Tatort"-Game und SWR VirtuellWer einmal in die Rolle eines Moderators oder einer Moderatorin von "SWR Aktuell" schlüpfen möchte, kann auf der Festivalmeile versuchen, Nachrichten von einem Teleprompter abzulesen und zu präsentieren. Zurücklegen und entspannen lässt es sich bei verschiedenen SWR-Formaten im "Wohnzimmer" der ARD Mediathek und Audiothek. Für Krimi-Fans gibt es auf dem SWR Sommerfestival die Möglichkeit, im brandneuen "Tatort"-Game mit den "Tatort"-Kommissaren Lannert und Bootz zu ermitteln und am Stand von SWR Virtuell, Europas erstem virtuellen Funkhaus, können die Besucher:innen mit VR-Brillen Fernseh- und Hörfunkstudios oder den Newsroom erkunden. Zum Abschluss kann dann noch ein Erinnerungsfoto in der Selfie-Ecke oder an der SWR Fotobox geknipst werden.Programmhighlights auf der SWR Festivalbühne und der Bühne am WinzerkellerDarüber hinaus erwartet die Besucher:innen der Festivalmeile ein eigenes Bühnenprogramm, das Musik, Spiel und spannende Gespräche verspricht. Auf der SWR Festivalbühne findet am Samstag ein Talk mit Michael Sadler von SAGA statt, Fernsehkoch Timo Böckle kocht gemeinsam mit dem Publikum und für die jüngeren Gäste gibt es eine Tigerenten Club Show. Am Sonntag können sich die Festivalbesucher:innen auf das Marktcheck Quiz mit Hendrike Brenninkmeyer, Annelies Royale Welt und den KiKA TanzAlarm mit Tom Lehel und dem TanzTapir freuen. Zudem sind auch Ernie & Bert aus der Sesamstraße zu Gast. Am Winzerkeller lädt die IkUM schon am Freitag zu Live-Musik mit Sigi's Jazz Men ein und am Samstag sorgen Oliver Mager, Weinexperte Werner Eckert und die Band Extraordinary für Festivalstimmung. Den Abschluss machen am (verkaufsoffenen) Sonntag die Musikschule TamTam, Clown Filou und Julianna Townsend. Das gesamte Programm ist auch unter SWR.de/Sommerfestival (https://www.swr.de/Sommerfestival) abrufbar.Festivalmeile mit SWR MedienweltTV, Radio und Online zum Erleben und Mitmachen, Eintritt freiSamstag, 1.7.2023: 15 bis 21 UhrSonntag, 2.7.2023: 12 bis 18 Uhr (verkaufsoffen)Abendtickets und InformationenResttickets für die Tatort-Premiere, die SWR3 Open Air Party und das SWR1 Open Air mit SAGA sind, solange der Vorrat reicht, erhältlich unter SWR.de/Sommerfestival (https://www.swr.de/Sommerfestival), an der Abendkasse oder telefonisch unter 06131 929 21321.PresseakkreditierungBitte teilen Sie uns bis spätestens 30. Juni 2023 mit, bei welchen Veranstaltungen Sie dabei sein möchten. Gerne per E-Mail an Kira.Ernst@SWR.de. Bitte geben Sie an, ob Sie fotografieren möchten. Nähere Informationen erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung.Fotos über ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Informationen und weiterführende Links unter SWR.de/Sommerfestival (https://www.swr.de/Sommerfestival)Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742, bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5545362