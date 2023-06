Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/93: Warimpex-Comeback bringt Stockpicking Österreich in Pole Position, Wolftank-ChancenDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/93 geht es - nach Warimpex-Pause - um ein Handelscomeback meines wikifolios Stockpicking Österreich (mit starker Warimpex), das zum Halbjahr in der Peer Group (Ö-Fonds, ABB) nach Performance vorne ist. News gibt es zu Verbund, Wolftank, Andritz und VIG, zudem ist die neue Folge von 30x30 Finanzwissen pur live.Playlist 30x30 Finanzwissen pur ...

