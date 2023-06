US-Verbrauchervertrauen stärker als erwartet

Werbung







Die jüngsten US-Daten zum Verbrauchervertrauen aus den USA konnten durchaus überzeugen.



Mit einem Anstieg von mehr als 7 Punkten (109.7 Punkte im Vergleich zu 102.5 Punkten im Vormonat) konnten die Juni-Daten für das Verbrauchervertrauen in den USA, welche durch den "Consumer Confidence Index" abgebildet werden, durchaus überzeugen. Hierbei spiegelt ein höherer Index-Wert ein höheres Vertrauen in die wirtschaftliche Expansion wider. Der "Expectations Index", welcher die kurzfristige Erwartungshaltung abbildet, stieg ebenfalls deutlich auf 79.3 Punkte (vgl. Mai: 71.5 Punkte) und konnte damit fast die 80 Punkte-Marke überschreiten. Diese konnte seit Jahresbeginn nicht erreicht werden.









Quelle: HSBC