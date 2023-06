Unterföhring (ots) -- Die dritte Staffel der bissigen Satire ab 18. August auf Sky Comedy sowie über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf- Wieder mit John Goodman, Danny McBride und Adam DeVine- Staffeln eins und zwei ebenfalls auf Sky und WOW auf AbrufDie dritte Staffel der bissigen Satire um eine amerikanische Predigerfamilie, "The Righteous Gemstones (https://www.sky.de/serien/the-righteous-gemstones)" kehrt am 18. August zu Sky zurück. Die neun neuen Episoden sind immer freitags ab 20.15 Uhr auf Sky Comedy zu sehen sowie parallel über Sky Q und dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar. Zum Start am 18. August gibt es drei Episoden am Stück, danach folgen jeweils zwei Episoden pro Woche. Alle Episoden stehen wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie mit deutschen und englischen Untertiteln zur Verfügung. Auch die Staffeln eins und zwei stehen auf Abruf bereit.Über "The Righteous Gemstones":"The Righteous Gemstones" erzählt die Geschichte einer weltberühmten Fernsehprediger-Familie mit einer langen Tradition von Gier, Heuchelei und Wohltätigkeit.In der dritten Staffel übernehmen Jesse (McBride), Judy (Edi Patterson) und Kelvin (Adam Devine) die Leitung des riesigen Gemstone-Imperiums. Als ihre lange verschollenen Cousins aus dem Nichts auftauchen, müssen die Geschwister zusammenarbeiten, wenn sie das Gemstone-Erbe bewahren wollen.Vollblutkomiker Danny McBride ("Eastbound & Down", "Vice Principals") geht mit seiner HBO-Satire-Serie "The Righteous Gemstones" in die dritte Runde - und nimmt erneut als Autor, Produzent und Hauptdarsteller die in den USA so populären Fernsehprediger aufs Korn.Facts:Originaltitel: "The Righteous Gemstones", Comedyserie, 9 Episoden á ca. 30 Minuten, USA 2023. Creator: Danny McBride. Directors und Executive Producers: Danny Mc Bride, Jody Hill, David Gordon Green. Executive Producers: John Carcieri, Jeff Fradley, Brandon James. Co-Executive Producer: Jonathan Watson. Producer: J. David Brightbill. Consulting Producers: Kevin Barnett, Edi Patterson, Chris Pappas. Darsteller: Danny McBride, Adam DeVine, John Goodman, Edi Patterson, Cassidy Freeman, Tim Baltz, Tony Cavalero, Greg Alan Williams, Skyler Gisondo, Jennifer Nettles, Stephen Dorff, Kristen Johnson, Shea Wigham.Ausstrahlungstermine:Ab 18. August 2023 immer freitags ab 20.15 Uhr auf Sky Comedy sowie über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Zum Start drei Episoden, danach wöchentlich eine Doppelfolge. Wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln. Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 