Köln/Montabaur (ots) -Ralph Dommermuth, Gründer und Vorstandsvorsitzender der United Internet AG, hat den Ehrenpreis Kinderrechte von UNICEF Deutschland erhalten. Mit dem Preis würdigt UNICEF außerordentliches und nachhaltiges Engagement für die Rechte von Kindern, in Deutschland und weltweit. Im Jahr 2006 hatte Ralph Dommermuth gemeinsam mit Tessa Page die Stiftung "United Internet for UNICEF" ins Leben gerufen. Als eines der führenden Internetunternehmen in Europa setzt sich United Internet seither gemeinsam mit seinen Kunden und Kundinnen von WEB.DE, GMX, 1&1 und IONOS für die Ziele des UN-Kinderhilfswerk UNICEF ein. Seit Gründung der Stiftung wurden bereits mehr als 65 Millionen Euro für weltweite UNICEF-Programme gesammelt.Die Spenden werden dafür eingesetzt, Kinderleben zu retten und in akuten Not- und Krisensituationen rasch zu helfen - so zum Beispiel nach dem schweren Erdbeben in Nepal 2015, im Kampf gegen eine drohende Hungersnot im Bürgerkriegsland Jemen oder nach den verheerenden Zyklonen Idai und Kenneth in Mosambik im Jahr 2019, wo United Internet for UNICEF die weltweit erste Organisation war, deren Spenden UNICEF erreichten. Nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 und nach den schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei im Februar 2023 haben die Spendenaufrufe über die United Internet-Portale in großem Maße dazu beigetragen, dass UNICEF seine Nothilfe-Maßnahmen schnell umsetzen und ausbauen konnte.Georg Graf Waldersee, Vorstandsvorsitzender UNICEF Deutschland:"Als Unternehmer hat Ralph Dommermuth stets strategischen Weitblick bewiesen und Großes erreicht. Mit seiner gemeinsam mit Tessa Page gegründeten Stiftung,United Internet for UNICEF' hat er vor 17 Jahren einen Leuchtturm geschaffen, der für Menschlichkeit und Solidarität steht. Seitdem konnten wir uns in Katastrophen- und Notsituationen darauf verlassen, dass die Stiftung die lebensnotwendige UNICEF-Arbeit mit umfangreichen Spendenaufrufen tatkräftig unterstützt. Mit großer Wertschätzung verleihen wir Ralph Dommermuth den Ehrenpreis Kinderrechte, um sein außergewöhnliches und außergewöhnlich erfolgreiches Engagement zu würdigen. Wir danken ihm für seine herausragende und langjährige Unterstützung."Ralph Dommermuth, Vorstandsvorsitzender United Internet AG:"In den vergangenen Jahren konnten wir viele wichtige Projekte in der weltweiten Kindernothilfe unterstützen. Zusammen mit unseren Kundinnen und Kunden sind wir mit "United Internet for UNICEF" zum größten Spender für UNICEF in Deutschland geworden. Diese große Resonanz war zu Beginn noch nicht absehbar. Dass wir heute gemeinsam viel Gutes bewirken, ist eine großartige Sache, auf die wir alle stolz sind. Für die Auszeichnung durch UNICEF Deutschland möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Dieser Dank gilt insbesondere auch der Stiftungsvorsitzenden, Tessa Page und dem gesamten Stiftungs-Team, die "United Internet for UNICEF" mit Leidenschaft und Herzblut betreuen und voranbringen. Gleichzeitig möchte ich unseren Kundinnen und Kunden sowie allen Mitarbeitenden danken, die unseren Spendenaufrufen zahlreich gefolgt sind. Wir freuen uns darauf, die wertvolle Arbeit von UNICEF auch in Zukunft weiter zu unterstützen - durch direkte Spenden und die Aktivierung unserer Kundinnen und Kunden."Tessa Page, Vorstandsvorsitzende "United Internet for UNICEF":"Von unserer beginnenden Inspiration, Konzeption und Umsetzung bis hin zu unserem heutigen Erfolg sind wir von einem gemeinsamen Ziel getrieben worden: der Schutz und die Aufrechterhaltung eines gesunden und sicheren Umfeldes für Kinder sind als globales Engagement zu verstehen. Denn Kinder sind die Zukunft dieser Welt und bestimmen, wie das Leben morgen aussieht. Deshalb verfolgen wir die Vision, die Rechte von Kindern weltweit zu fördern. Herr Dommermuth führte in Deutschland seinerseits die United Internet AG als Vorbild in das Zeitalter der weltweiten sozialen Verantwortung."Ralph Dommermuth legte 1988 mit der Gründung der 1&1 Marketing GmbH das Fundament der heutigen United Internet AG. Zum Start bot er kleinen Software-Anbietern systematisierte Marketing-Dienstleistungen. Später entwickelte er zusätzlich Marketing-Services für Großkunden wie IBM, Compaq und die Deutsche Telekom. Im Zuge der Professionalisierung des Internets wurden diese Marketing-Services für Dritte später sukzessiv zurückgefahren und eigene Internet-Dienste angeboten. 1998 führte Dommermuth 1&1 als erstes Internet-Unternehmen an die Frankfurter Wertpapierbörse. 2000 baute Dommermuth 1&1 zur United Internet AG um und entwickelte sie zu einem führenden europäischen Internetunternehmen mit Marken wie 1&1, WEB.DE, GMX, mail.com, 1&1 Versatel, IONOS, STRATO, arsys, fasthosts, united-domains und home.pl.Das Foto zur Preisübergabe steht hier (https://www.dropbox.com/sh/527oqnehrayrzr5/AAAI-sPNZ2WKYnqd0Zl6e1tCa?dl=0)zum Download bereit.Pressekontakt:UNICEF Deutschland, Tim Rohde, Telefon 0221-93650-315, presse@unicef.deOriginal-Content von: UNICEF Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34777/5545411