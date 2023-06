Zweiter Jahresbericht präsentiert Fortschritte des Unternehmens mit Schwerpunkt auf Innovation und Zugang, um Frauen weltweit eine gesündere und nachhaltigere Zukunft zu sichern.

Organon (NYSE: OGN), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Frauengesundheit, hat heute seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (Environmental, Social, and Governance [ESG] Report) 2022-2023 veröffentlicht. Der Bericht beleuchtet die Fortschritte des Unternehmens bei seiner umfassenden ESG-Plattform Her Promise und den damit verbundenen Zielen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) stehen.

"Unser Ziel bei Organon ist beflügelt von dem Potenzial, das die vier Milliarden Frauen und Mädchen in der Welt in sich tragen", so Kevin Ali, CEO von Organon. "Gemeinsam mit seinen Partnern hat Organon messbare Erfolge bei der Umsetzung seiner ESG-Strategie erzielt, darunter Innovationen für die Gesundheitsbedürfnisse von Frauen und Beiträge zur Verringerung der Zahl ungeplanter Schwangerschaften. Ich bin stolz auf unsere Fortschritte und den Einfluss, den wir mit unseren Initiativen auf die Schaffung einer besseren, faireren Welt haben."

Organon tätigt weiterhin gezielte Investitionen und geht strategische Partnerschaften ein, um Zugang zu Gesundheitslösungen zu schaffen und zu erweitern und die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. Zu den weiteren Highlights der von Organon erzielten und im ESG-Bericht 2022 enthaltenen Fortschritte gehören:

Abschluss von acht Transaktionen seit Gründung von Organon im Jahr 2021 , die es dem Unternehmen ermöglichen, seiner Vision von Innovationen im Bereich der Frauengesundheit mit neuen Vermögenswerten und Investitionen in Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf einen bedeutenden Schritt näher zu kommen.

, die es dem Unternehmen ermöglichen, seiner Vision von Innovationen im Bereich der Frauengesundheit mit neuen Vermögenswerten und Investitionen in Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf einen bedeutenden Schritt näher zu kommen. Zusammen mit unseren Mitarbeitern haben wir einen Beitrag zur Verhinderung von schätzungsweise 57 Millionen ungeplanten Schwangerschaften seit Start des Programms Her Promise Access Initiative geleistet. Damit hat das Unternehmen etwa die Hälfte seines Ziels erreicht, bis 2030 schätzungsweise 120 Millionen ungewollte Schwangerschaften zu verhindern.

seit Start des Programms Her Promise Access Initiative geleistet. Damit hat das Unternehmen etwa die Hälfte seines Ziels erreicht, bis 2030 schätzungsweise 120 Millionen ungewollte Schwangerschaften zu verhindern. Start von "Her Plan is Her Power", eine auf drei Jahre angelegte und mit 30 Millionen Dollar dotierte Initiative , mit der das Unternehmen seine Bemühungen um die Verringerung ungeplanter Schwangerschaften durch globales Engagement und Investitionen in kommunale Lösungen in den Vereinigten Staaten, in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen und auf der ganzen Welt ausbaut und beschleunigt.

, mit der das Unternehmen seine Bemühungen um die Verringerung ungeplanter Schwangerschaften durch globales Engagement und Investitionen in kommunale Lösungen in den Vereinigten Staaten, in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen und auf der ganzen Welt ausbaut und beschleunigt. Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion innerhalb des Unternehmens durch die Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen und den Abschluss der ersten Studien zur Lohngleichheit unter den Mitarbeitern in den größten Märkten des Unternehmens; Erreichen des Ziels des Unternehmens für die Lieferantenvielfalt, die adressierbaren Ausgaben mit verschiedenen Lieferanten (einschließlich von Frauen geführten Unternehmen) um 25 zu erhöhen.

durch die Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen und den Abschluss der ersten Studien zur Lohngleichheit unter den Mitarbeitern in den größten Märkten des Unternehmens; Erreichen des Ziels des Unternehmens für die Lieferantenvielfalt, die adressierbaren Ausgaben mit verschiedenen Lieferanten (einschließlich von Frauen geführten Unternehmen) um 25 zu erhöhen. Fortschritte bei zentralen Umweltzielen. Darunter auch Gesamtsenkungen in den Bereichen Energie, Abfall und Wasserverbrauch.

"Der Unternehmensauftrag von Organon und seine ESG-Strategie sind eng miteinander verknüpft", so Carrie Cox, Board Chairman. "In unserem zweiten ESG-Bericht, der das erste volle Jahr der Geschäftstätigkeit des Unternehmens abbildet, werden dessen Fortschritte im Hinblick auf wichtige Ziele aufgezeigt. Wir sind optimistisch, dass Organon diese Dynamik beibehält, während das Unternehmen wächst und weitere Beiträge zur Verbesserung der Gesundheit von Frauen, ihren Familien und ihren Gemeinden leistet."

Weitere Einzelheiten zur ESG-Strategie, den Zielen und Initiativen von Organon finden Sie im vollständigen ESG-Bericht 2022, den Sie unter https://www.organon.com/about-organon/environmental-social-governance/ herunterladen können.

Über Organon

Organon ist ein globales Gesundheitsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Verbesserung der Gesundheit von Frauen während ihres gesamten Lebens liegt. Neben einem expandierenden Biosimilars-Geschäft und einem stabilen Angebot an etablierten Arzneimitteln in einer Reihe von Therapiegebieten bietet Organon mehr als 60 Medikamente und Produkte im Bereich Frauengesundheit an. Organon erwirtschaftet mit den bestehenden Produkten einen erheblichen Cashflow, der Investitionen in Innovationen und künftige Wachstumsmöglichkeiten im Bereich Frauengesundheit und Biosimilars unterstützt. Darüber hinaus sucht Organon nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit innovativen biopharmazeutischen Unternehmen, die ihre Produkte vermarkten wollen, indem sie ihre Größe und Präsenz in schnell wachsenden internationalen Märkten nutzen.

Organon verfügt über eine globale Präsenz mit beträchtlicher Größe und geografischer Reichweite, erstklassigen kommerziellen Fähigkeiten und etwa 10.000 Mitarbeitern mit Hauptsitz in Jersey City, New Jersey.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.organon.com und verbinden Sie sich mit uns über LinkedIn, Instagram, Twitter und Facebook.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bei einigen Aussagen und Mitteilungen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die nicht nur im Zusammenhang mit historischen oder aktuellen Fakten stehen und durch die Verwendung von Wörtern, wie "Ziele", "können", "erwarten", "beabsichtigen", "vorhersehen", "planen", "glauben", "anstreben", "schätzen", "werden" oder Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Plänen und Erwartungen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass unsere Pläne und Erwartungen, einschließlich der tatsächlichen Ergebnisse, erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Organon übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Zusätzliche Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, sind in den von Organon bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Unterlagen zu finden, einschließlich des Jahresberichts von Organon auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr sowie späterer SEC-Unterlagen, die auf der SEC-Internetseite (www.sec.gov) verfügbar sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230627935873/de/

Contacts:

Ansprechpartner für die Medien:

Karissa Peer

(614) 314-8094

Kate Vossen

(732) 675-8448

Ansprechpartner für Investoren:

Jennifer Halchak

(201) 275-2711

Alex Arzeno

(646) 430-2028