Offenburger Wissenschaftler haben die Leistung von Solarmodulen für Photovoltaik-Balkonanlagen in Verbindung mit einer Batterie aus einem E-Bike bewertet. Sie stellten fest, dass diese Kombination einen stabilen und kontinuierlichen Betrieb über drei Tage ermöglicht. Sie testeten zwei Systemarchitekturen, die auf passiver und aktiver Hybridisierung basieren. Beide Systemdesigns lieferten zufriedenstellende Ergebnisse.Forscher der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Offenburg in Deutschland haben versucht, eine handelsübliche Lithium-Ionen-Batterie für E-Bikes mit einer Balkon-Photovoltaik-Anlage ...

