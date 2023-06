München (ots) -Die Preise für Benzin und Diesel bewegen sich erneut aufeinander zu. Während der Literpreis für Benzin um 1,1 Cent im Vergleich zur Vorwoche gesunken ist, beträgt der Rückgang bei Diesel nur 0,1 Cent. Laut aktueller ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,782 Euro, ein Liter Diesel 1,604 Euro. Damit ist die Preisdifferenz zwischen beiden Kraftstoffsorten auf 17,8 Cent je Liter gesunken. Diesel wird um gut 20 Cent je Liter niedriger besteuert als Otto-Kraftstoff.Der Benzinpreis folgt damit dem gesunkenen Rohölpreis, der auf rund 72 US-Dollar gefallen ist. Dass Diesel sich dieser Abwärtsbewegung nicht anschließt, kann laut ADAC an der aktuellen Entwicklung der Heizölnachfrage liegen, die den Preis beeinflusst. Heizöl ist zwar weitgehend produktidentisch mit Diesel, es wird jedoch anders besteuert.Autofahrer sollten nach Möglichkeit abends zum Tanken fahren. Die günstigste Zeit dafür ist nach Angaben des ADAC zwischen 20 und 22 Uhr. Auch zwischen 18 und 19 Uhr sind die Preise besonders niedrig. In den Morgenstunden ist Sprit in aller Regel um einiges teurer.Schnelle und praktische Hilfe bekommen Autofahrer mit der Smartphone-App "ADAC Spritpreise", die die Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschland zur Verfügung stellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5545487