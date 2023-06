DJ PTA-News: Philomaxcap AG: Achim Pfeffer wird neuer Vorstand der Philomaxcap AG

München (pta/28.06.2023/12:40) - Achim Pfeffer wird neuer Vorstand der Philomaxcap AG

München, 28. Juni 2023: Achim Pfeffer (53) wird neuer Alleinvorstand der Philomaxcap AG. Der Aufsichtsrat der Philomaxcap AG (Deutsche Börse General Standard, ISIN: DE000A1A6WB2) hat Herrn Achim Pfeffer mit Wirkung zum 01. Juli 2023 zum neuen Vorstand bestellt. Achim Pfeffer folgt damit auf den bisherigen Alleinvorstand Robert Bidwell Bibow, der sein Amt zum Ablauf des 30. Juni 2023 aus persönlichen Gründen niedergelegt hat.

Der Jurist und Betriebswirt hat im Laufe seiner Karriere umfassende Managementerfahrung gesammelt und ein breites Netzwerk insbesondere in der Private-Equity-Branche aufgebaut. Seine Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Investitions- und Geschäftsstrategien, im effektiven und effizienten Management von M&A-Transaktionen, Post-Merger-Integrationsprozessen, Change/Turnaround-Situationen sowie bei anspruchsvollen Restrukturierungs- und Reorganisationsaufgaben haben Achim Pfeffer zu einem Spezialisten in Sachen Restrukturierung und ,DistressedAssets' gemacht.

Allein in seinen letzten drei Karrierestationen hat Achim Pfeffer als Mitbegründer und Managing Partner der apaneo capital partners AG (Private Equity), CEO der Film House Germany AG (Private Equity), Vorstandsvorsitzender der FIHM Fonds und Holding München AG (seinerzeit börsennotierte Immobiliengruppe) in einem bemerkenswert breitem Branchenspektrum (u.a. FinTech, Finanzdienstleistung, Immobilien, industrielle Dienstleistung, Unternehmensberatung) unternehmerisch für kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch internationale Konzerne gewirkt.

Insofern freut sich der Aufsichtsrat, Achim Pfeffer als neuen Vorstand der Philomaxcap AG begrüßen zu dürfen und mit ihm zusammenzuarbeiten.

Aussender: Philomaxcap AG Adresse: Marienplatz 2, 80331 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 1392 8890 E-Mail: info@philomaxcap.de Website: www.philomaxcap.de

ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie), DE000A254V53 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart

