DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.43 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.410,50 -0,2% +12,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.042,50 -0,5% +33,6% Euro-Stoxx-50 4.338,12 +0,8% +14,4% Stoxx-50 3.961,10 +0,6% +8,5% DAX 15.968,70 +0,8% +14,7% FTSE 7.507,72 +0,6% +0,1% CAC 7.275,15 +0,8% +12,4% Nikkei-225 33.193,99 +2,0% +27,2% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 134,52 +0,33

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,98 67,70 +0,4% +0,28 -14,3% Brent/ICE 72,59 72,26 +0,5% +0,33 -13,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,89 34,51 +1,1% +0,38 -56,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.907,31 1.913,75 -0,3% -6,44 +4,6% Silber (Spot) 22,66 22,93 -1,1% -0,26 -5,4% Platin (Spot) 918,75 929,50 -1,2% -10,75 -14,0% Kupfer-Future 3,73 3,77 -1,1% -0,04 -2,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Aktien an der Wall Street dürften am Mittwoch leichter starten, angeführt von der Technologiebranche. Denn es lasten Berichte auf den Halbleiteraktien, denen zufolge Washington ein neues Exportverbot von KI-Chips nach China verhängen will. Nvidia und AMD fallen vorbörslich um 4,5 bzw 3,5 Prozent. Händler werden auch ein Auge auf Sintra in Portugal werfen, wo die Europäische Zentralbank ihr jährliches Forum zum Thema Zentralbankwesen abhält. Dort wird am Mittwoch um 15.30 Uhr MESZ ein Panel stattfinden, an dem auch der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell teilnehmen wird.

Unter den Einzwelwerten gaben Jefferies Financial am Dienstag nachbörslich um 1,4 Prozent nach, nachdem die Quartalszahlen des Finanzinstituts einnahmen- und gewinnseitig deutlich rückläufig ausgefallen waren. Dazu verfehlten sie die Erwartungen der Analysten. Für Aerovironment geht es vorbörslich um 4,7 Prozent aufwärts. Der Drohnenhersteller hatte berichtet, dass der Umsatz im vierten Geschäftsquartal um mehr als 40 Prozent gestiegen ist, übertraf mit dem Gewinn die Schätzungen des Marktes und gab eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr ab, die über den Erwartungen der Wall Street liegt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Nachdem die europäischen Börsen am Dienstag sowie der US-Markt die negative Serie von sechs Minus-Tagen in Folge beendet haben, hellt sich die Stimmung unter den Investoren auf. Auch positive Konjunkturdaten aus den USA sorgen dafür, dass die Käufer den Weg an die Börse finden. Ein Blick auf die Sub-Indizes zeigt, dass die Anleger wieder stärker ins Risiko gehen. So legen Bauwerte und Technologiewerte überproportional zu, während der Sektor der europäischen Einzelhändler unverändert notiert. Im DAX erholen sich Siemens Energy um weitere 6 Prozent. Hier helfen die jüngsten Kommentare der Analysten. Einziger nennenswerter Verlierer sind Zalando mit einem Abschlag von 6,1 Prozent auf 26,10 Euro. Aktuell belastet ein negativer Kommentar von Bernstein. Bayer notieren ein halbes Prozent im Minus. Die Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA, eine hochdosierte Version des gemeinsam mit dem US-Partner Regeneron entwickelten Augenmittels Eylea zunächst nicht zuzulassen, belastet. UBS steigen um 0,5 Prozent. Die UBS will offenbar nach der Notübernahme der Credit Suisse mehr als die Hälfte der Stellen bei der akquirierten Bank abbauen. Elmos Semiconductor ziehen 2,5 Prozent an. Das Halbleiterunternehmen verkauft seine Waferfertigung in Dortmund. Für die Aktie von Adler Real Estate geht es um 6 Prozent nach unten. Die Immobilienfirma ist ins Visier der Ermittler geraten. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt führen am Mittwoch "umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen" durch.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Uhr Di, 18:57 % YTD EUR/USD 1,0955 -0,1% 1,0948 1,0960 +2,3% EUR/JPY 157,81 -0,0% 157,49 157,79 +12,4% EUR/CHF 0,9808 +0,2% 0,9789 0,9793 -0,9% EUR/GBP 0,8619 +0,3% 0,8596 0,8597 -2,6% USD/JPY 144,05 +0,0% 143,89 143,98 +9,9% GBP/USD 1,2710 -0,3% 1,2734 1,2747 +5,1% USD/CNH (Offshore) 7,2529 +0,4% 7,2362 7,2244 +4,7% Bitcoin BTC/USD 30.327,91 -1,3% 30.422,97 30.669,73 +82,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Sydney (+1,1%) und Tokio (+2,0% auf 33.194 Punkte) folgten der Wall Street nach oben. Dort hatten gut ausgefallene Wirtschaftsdaten Sorgen vor einer Rezession zerstreut und für Kauflaune gesorgt. In Sydney wurde die Stimmung zusätzlich davon aufgehellt, dass die Inflation im Juni deutlicher als erwartet gesunken war. An den chinesischen Börsen in Hongkong und Schanghai war die Tendenz dagegen wenig verändert, etwas stärker nach unten ging es im südkoreanischen Seoul (-0,7%). An den chinesischen Börsen könnten Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben. Auf die Stimmung gedrückt haben könnte aber auch, dass die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen im Mai im Jahresvergleich erneut deutlich gesunken sind. Dazu soll die US-Regierung neue Beschränkungen für den Export von Chips für Künstliche Intelligenz (KI) nach China erwägen.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten auch am Mittwoch mehr oder weniger auf der Stelle. Die Lage bleibt nach wie vor entspannt, in der Hoffnung, bei fallenden Inflationsraten könne der Wirtschaft ein "Soft Landing" gelingen. Im Blick steht nach wie vor die EZB-Tagung in Sintra mit der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Nachmittag.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BAYER

meldet auf dem Weg zu einer möglichen Heilung der Nervenkrankheit Parkinson erste positive Ergebnisse. Die potenziell erste Zelltherapie mit dem Namen Bemdaneprocel sei in der klinischen Phase-I-Studie von allen zwölf Patienten ohne größere Sicherheitsprobleme ein Jahr lang gut vertragen worden, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Pharma- und Agrarkonzerns und seiner hundertprozentigen US-Tochter Bluerock, die das Programm vorantreibt. Auch habe die Auswertung der sekundären Endpunkte der Studie habe die Durchführbarkeit der Zelltransplantation sowie das Überleben und Heranwachsen der Zellen im Gehirn über den Studienzeitraum belegt.

BAYER/REGENERON

Der Bayer-Partner Regeneron Pharmaceuticals hat bei der Zulassung einer höher dosierten Version des Blockbuster-Augenmedikaments Eylea einen Rückschlag erlitten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA lehnte diesen Antrag am Dienstag zunächst ab. Die Aktie von Regeneron brach daraufhin um knapp 9 Prozent ein. Am Mittwochmorgen geriet auch die Bayer-Aktie unter Druck und notierte im frühen Handel mit einem Minus von 1,1 Prozent.

FRESENIUS

Beim margenschwachen Fresenius-Klinikdienstleister Vamed kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Ernst Wastler, der das Wiener Unternehmen 22 Jahre geführt hatte, wird mit Erreichen des Pensionsalters zum 18. Juli ausscheiden. Die 77-Prozent-Tochter, die nicht mehr zum Kerngeschäft des Bad Homburger DAX-Konzerns gezählt wird, soll mit Klaus Schuster einen Vorstandssprecher bekommen.

ADLER REAL ESTATE

ist ins Visier der Ermittler geraten. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt führen "umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen" durch, und zwar im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen mehrere Verantwortliche eines börsennotierten Unternehmens der Immobilienwirtschaft. Das teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit, ohne den Namen des Unternehmens zu nennen. Die Adler Group bestätigte aber die Durchsuchungen bei ihrer Berliner Tochter Adler Real Estate.

DEUTSCHE BAHN

Das Bundeskartellamt hat bei der Deutschen Bahn (DB) einen Verstoß gegen das Kartellrecht festgestellt und den Konzern aufgefordert, bestimmte Verhaltensweisen und Vertragsklauseln zu ändern. Die DB missbrauche ihre Marktmacht gegenüber Mobilitätsplattformen, um den Wettbewerb einzuschränken, teilte die Bonner Behörde am Mittwoch mit. Dies sei bereits am Montag festgestellt worden. Die Deutsche Bahn AG äußerte in einer Stellungnahme zu der Mitteilung "großes Unverständnis" über den Beschluss und kündigte an, Rechtsmittel dagegen einzulegen.

INNOGY

Rund fünf Jahre nach dem Säureanschlag auf den damaligen Finanzvorstand der früheren RWE-Tochter Innogy haben Ermittler einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Gegen den 36-Jährigen wurde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung Haftbefehl erlassen,. Der Serbe wurde am Dienstagabend in Dortmund festgenommen. Die Ermittlungen dauerten an.

DSM-FIRMENICH

